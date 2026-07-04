Copo, Seafood Legacy, In Proteins o UARX: la Xunta es accionista de 48 empresas con una inversión acumulada de 52 millones de euros

Xesgalicia es el brazo inversor de la Xunta. Una empresa pública, constituida en marzo de 1999, con la función de administración, representación y gestión de entidades de capital riesgo u otras entidades de inversión colectiva y, en paralelo, la posibilidad de asesorar a las empresas con las que tiene vinculación. Nació para apoyar el crecimiento de tejido productivo de la comunidad, impulsar el desarrollo económico e industrial y fomentar el emprendimiento. Ahora mismo mueve cuatro fondos, presentes en el accionariado de 48 empresas al cierre de 2025 con una inversión acumulada de 58 millones de euros.

A lo largo del pasado año ejecutaron 21 operaciones, parte de ellas en firmas en las que ya estaban presentes, por importe de 17,7 millones de euros. No todas tuvieron un buen año. Les pasó factura «la tendencia negativa en el avance de los negocios de ciertas sociedades participadas», provocando «deterioros puntuales» de las inversiones; y la «menor rentabilidad financiera» de su liquidez por los bajos de tipos de interés.

Como matriz, Xesgalicia alcanzó un resultado positivo de 922.272 euros tras una reducción del 18,5% por «principalmente» el incremento de la plantilla (19 efectivos) y «el menor importe de retribución por los fondos líquidos disponibles». Presume de «una elevada ratio de solvencia», de cerca del 97%, con un patrimonio neto por encima de los 13 millones de euros (7,2% más que en 2024). Los cuatro grandes vehículos de inversión bajo su tutela disponen de alrededor de 135 millones de euros «con los que llevar a cabo sus principales líneas de actuación para el futuro próximo», sobre todo colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 como «alternativas de financiación relevantes».

Principales empresas participadas de la xunta con sus sociedades de capital riesgo / Hugo Barreiro

Sodiga es el fondo veterano. Creado en 1972, se enfoca a «empresas con alto potencial de crecimiento» y «gestionadas por empresarios de reconocida solvencia profesional». En 2025 arrojó 1,4 millones de pérdidas, frente al beneficio de 722.000 euros del año anterior por esas dos razones que, en general, afectaron a todos los fondos de capital riesgo de la Xunta. Las cuatro operaciones formalizadas alcanzaron los 9 millones de euros.

Inyectó medio millón de euros en la ampliación de capital de Efitrans Global Logistics, la firma viguesa de diseño, ingeniería e innovación en logística y eficiencia energética impulsada por el grupo Aperturavante. Su participación total roza el 15%, valorado en 1,5 millones de euros. En la ampliación realizada por Seafood Legacy Spain, que construirá en Burela la primera planta de cría de salmón de Galicia, aportó casi 3,5 millones de euros y controla el 9,62% de los títulos. La cartera de Sodiga reúne 10 participadas con un coste de compra superior a los 28 millones de euros. Incluye el 7,12% de las acciones del grupo de automoción Copo, con un valor neto contable de 4,3 millones de euros; y el 15,19% de la láctea Dairylac (1,6 millones de euros).

Parte de las inversiones, fundamentalmente la de Castelao Producciones, han sufrido en los últimos años un ajuste en su tasación de 9,8 millones. También hay una importante corrección de casi 12 millones de euros en la nómina de 24 millones en préstamos participativos. Destacan las operaciones con Aluman (5 millones); Aquacría Arousa (2,5 millones); y Comercial de Cultivos Piscícolas de Galicia (6,9 millones). Sodiga aprobó la novación de los 5,7 millones de euros del préstamo a Vieirasa (vencimiento en 2035); y los 626.000 de Castrosúa (2034) «en el ámbito de refinanciación global de la deuda del grupo».

El mayor músculo

Las ganancias de Galicia Compite se desplomaron desde los 2,5 millones de 2024 a 201.000 euros en 2025. Firmó cinco operaciones nuevas con un desembolso de 6,45 millones de euros. Es el fondo de Xesgalicia con más músculo: 110 millones disponibles. Tiene bajo el brazo 10 participaciones con un coste cercano a los 10 millones y un valor contable de 4,6 millones tras aplicar una corrección por el deterioro de las inversiones de 5,3 millones. Sobresale el 8,33% de In Proteins, productora de proteínas vegetales (1,99 millones de euros); y el 5,43% de Bioflytech, dedicada a los productos derivados de larva de mosca (1,5 millones).

En la actividad de préstamos participativos, algo más de 15 millones de euros, las principales novedades de en 2025 fueron la concesión de 1,5 millones de euros a la textil El Pulpo —en dos tramos «en función del cumplimiento de determinados hitos» y vencimiento en diciembre de 2031— y de 5 millones a Losán Gestión Integral «para coadyuvar a la preservación de la actividad del grupo en Galicia». En agosto de 2025 se formalizó un préstamo ordinario de 450.000 euros al Grupo Marsán, que ya llevaba a las espaldas otro de 2 millones. Galicia Compite posee el 19,69% de la proveedora viguesa del motor con un valor contable que roza el millón de euros.

Galicia Iniciativas Emprendedoras dejó un resultado negativo de -212.000 euros el año pasado. Movilizó medio millón de euros en cuatro operaciones y alcanza 13 participadas con un coste de 2,7 millones. Las de mayor valor neto contable son el 8,55% de Grupo Tecnológico Arbinova (334.400 euros); y el 15,96% de Himikode Tech (334.400 euros). Innova Tech, que ganó 326.000 euros, destinó 1,7 millones a 8 operaciones y llega a 15 posiciones de capital. Entre ellas, el 11,76% de la biofarmacéutica Oncostellae, con un valor neto de 1,36 millones y un valor razonable de casi 2,2 millones; y la aeroespacial viguesa UARX Space: 1,3 millones y 2,6 millones, respectivamente.