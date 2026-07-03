La plantilla de Denso Vigo votará un preacuerdo por el nuevo convenio con la huelga como telón de fondo

La plantilla de Denso Vigo, proveedor de, entre otros, Stellantis Vigo, acordó una huelga a partir del próximo domingo a la noche para presionar a la dirección en el marco de las negociaciones por el nuevo convenio. Desde que se confirmó el paro, hace dos semanas, se han ido dando una serie de avances que permitieron alcanzar un preacuerdo que será sometido hoy a la decisión de los 330 trabajadores.

Según pudo saber FARO, en el último encuentro de ayer por la tarde la parte empresarial y la de la plantilla alcanzaron ese primer acuerdo, si bien todavía se desconocen los términos del mismo. Solo en el aspecto salarial, en la reunión previa Denso planteaba alzas del 3,3% para 2026, 2,5% para 2027 y 2,2% para el tercer año, acompañado de la consolidación de un 50% de la cuarta paga extra entre las dos primeras anualidades.

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Las asambleas comenzaron ya de madrugada y se alargarán hasta pasadas las 22.00 horas.