Navantia logró en 2025 una contratación récord de 6.627 millones de euros

Navantia elevó un 23,1% sus pérdidas en 2025, al pasar de 121 millones de euros en 2024 a 149 millones, aunque cerró el ejercicio con una contratación récord de 6.627 millones de euros, cuatro veces superior a la del año anterior.

La empresa atribuye el aumento de los números rojos, en parte, al impacto de sus filiales internacionales, especialmente en Reino Unido, tras la integración de los activos adquiridos a comienzos de 2025. No obstante, destaca que el resultado neto mejoró un 9,6%, hasta 119 millones de pérdidas, sin reflejar todavía el efecto del aumento de la cartera de pedidos.

La compañía finalizó el año con una cartera de pedidos de 12.826 millones, un 57% más, mientras que su cifra de negocio creció un 30%, hasta los 1.978 millones de euros, impulsada por programas como las fragatas F-110, los submarinos S-80, las corbetas para Arabia Saudí y proyectos de energía eólica marina.

Navantia prevé que el fuerte incremento de la contratación permita elevar la facturación hasta 3.000 millones de euros en 2027 y avanzar hacia el equilibrio financiero. Además, en 2025 invirtió más de 125 millones de euros, cerró el ejercicio con 6.761 empleados y estima que su actividad aporta 1.850 millones al PIB nacional.

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Por otro lado, la empresa ha indicado que el incremento de la actividad ha venido acompañado de un «esfuerzo inversor relevante» para reforzar las capacidades industriales, con 120,2 millones de euros en inmovilizado material y 4,9 millones en inmovilizado intangible por parte de la sociedad matriz.