El Gobierno rebaja los requisitos de los avales para la compra de viviendas a jóvenes y familias tras su poco éxito

El Gobierno ha decidido flexibilizar las condiciones de acceso a la línea de avales del ICO para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo, una de las medidas estrella anunciadas para facilitar la entrada al mercado residencial a quienes tienen solvencia para pagar una hipoteca, pero no ahorros suficientes para cubrir la entrada. La modificación llega después de que el programa haya quedado muy lejos de las expectativas iniciales: hasta el 31 de diciembre de 2025 se habían avalado 10.453 operaciones, frente al objetivo oficial de facilitar el acceso a una hipoteca a más de 50.000 personas.

La adenda al convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce tres cambios relevantes: amplía el plazo para formalizar operaciones hasta el 31 de diciembre de 2027, eleva el límite de patrimonio neto de los solicitantes de 100.000 a 150.000 euros y permite revisar al alza los umbrales de ingresos, que hasta ahora estaban fijados con carácter general en alrededor de 37.800 euros brutos anuales por persona (4,5 veces el IPREM).

Solo el 10% de los avales movilizados

La línea fue lanzada con una dotación de 2.500 millones de euros en avales públicos a mediados de diciembre de 2024. Su objetivo era cubrir parcialmente la financiación de la compra de una primera vivienda habitual y permanente para jóvenes de hasta 35 años y a las familias con menores a cargo. En la práctica, el aval permite que la hipoteca pueda llegar al 100% del valor de tasación o del precio de adquisición, el menor de los dos importes, frente al 80% que suele financiar la banca de forma habitual.

Sin embargo, la ejecución ha sido limitada. Según el informe mensual del ICO, hasta finales de 2025 se habían avalado 10.453 operaciones: 7.503 correspondientes a jóvenes menores de 35 años y 2.950 a familias con menores a cargo. El importe de los avales solicitados ascendía a 255,8 millones de euros, lo que equivale a poco más del 10% de los 2.500 millones disponibles. Esos avales permitieron movilizar 1.344 millones en nuevos préstamos hipotecarios.

La cifra queda lejos del volumen que el Ejecutivo esperaba alcanzar cuando puso en marcha la medida. Moncloa defendía en su lanzamiento que la línea facilitaría el acceso a una hipoteca a más de 50.000 personas, con el argumento de que muchos jóvenes y familias son solventes, pero no han podido ahorrar el 20% del precio de la vivienda que normalmente exige la compra.

Más patrimonio y más margen de ingresos

Ante la baja ejecución, la cartera liderada por Isabel Rodríguez y el banco público han firmado una adenda modificando el convenio. El primer cambio de calado afecta al patrimonio máximo de los beneficiarios. Hasta ahora, los solicitantes no podían tener un patrimonio neto superior a 100.000 euros. Con la nueva adenda, el límite pasa a 150.000 euros por solicitante. Los adquirentes deberán firmar una declaración responsable para acreditar este compromiso.

El segundo ajuste afecta a los ingresos. El esquema inicial establecía un límite general de 37.800 euros brutos anuales por persona, ampliable al doble si la vivienda era adquirida por dos personas. En el caso de familias con menores, ese umbral se incrementaba en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo y podía elevarse un 70% adicional en familias monoparentales.

La nueva redacción ya no fija directamente ese umbral en el convenio, sino que remite el límite de ingresos a lo que establezca la Comisión de Seguimiento. Eso sí, el BOE introduce un tope: el comprador no podrá tener un salario superior a los 7,5 veces el IPREM, sin perjuicio de los supuestos de compra por dos adquirentes ni de los incrementos por menores a cargo o familias monoparentales. Además, podrá modular ese límite "en función de los precios medios del entorno".

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La tercera modificación es temporal. El plazo para formalizar préstamos acogidos a la línea vencía el 31 de diciembre de 2025, aunque el diseño inicial ya contemplaba una posible ampliación hasta 2027 en función de la demanda. La adenda confirma ahora esa prórroga y extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027. De mantenerse