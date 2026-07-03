El coche chino consolida su posición en Galicia con un 60% más de matriculaciones en un año

La marca MG es la punta de lanza del grupo SAIC en Europa. Su crecimiento en los últimos años ha sido imparable y fue de las primeras enseñas chinas en hacerse con una parte relevante de las matriculaciones en Galicia y en el resto de España. Tanto, que ahora tendrá una planta de ensamblaje en Ferrol. Cuando sus ventas eclosionaron, en los primeros años tras la pandemia de COVID, apenas se vendían un puñado de marcas del gigante asiático. Hoy, la realidad es bien distinta. Si en todo 2023 se comercializaron 900 coches chinos, en el primer semestre de este curso la cifra escaló hasta las 2.258 unidades, que ya es un 61% más que en los seis primeros meses del pasado año.

Los concesionarios están viviendo, en general, un buen año. Tras llegar al cierre del año pasado a superar las 30.000 matriculaciones, el ritmo sigue al alza en lo que va de 2026, sobre todo por el tirón (ahora sí) de los coches eléctricos y los híbridos e híbridos enchufables. En junio se matricularon un total de 3.220 unidades en Galicia, un 15,6% más, lo que hace acumulado en el semestre de 17.076 coches, un aumento del 21,1%.

Inauguración del concesionario de BYD en Vigo. / JOSE LORES

Aunque hay algunas excepciones, en el contexto gallego el grueso de las marcas consigue mejorar las cifras que acumulaban hace un año a estas alturas. Sin embargo, los principales avances son, sin duda, los que marcan las chinas, encabezadas por la propia MG (778 coches), la líder en eléctricos BYD (681) y el tándem formado por Omoda y Jaecoo (362 y 146, respectivamente), del grupo Chery. Juntas representan, como en el conjunto del estado, más del 90% de todas las ventas. Eso sí, en la comunidad suponen ya el 95%, especialmente por el empuje de BYD, que creció desde casi un 150% en Pontevedra y hasta un 262% más en Lugo.

Si hace tres años se vendían seis marcas, hoy son ya 19. Entre las otras 15 las dos que más destacan son Leapmotor, socia de Stellantis, y Xpeng, que también ha irrumpido con fuerza en el mercado gallego. La primera alcanzó en los 74 coches 100% eléctricos mientras continúa su desembarco y trabaja para producir en las plantas de Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid); la segunda se quedó en 59 en sus primeros pasos.

El resto de ventas, mucho menores por el momento, correspondieron a todo un ramillete de marcas que buscan su oportunidad: Bestune, Baic, Baw, Changan, DFSK, Dongfeng, Geely, Livan, Lynk&Co y Polestar (estas últimas, del grupo Geely y fabricación china), además de las DR, EVO e ICH-X (de marca italiana, pero sello productivo de Pekín).

Entre todas acaparan una cuota de mercado en Galicia del 13,2%, superior a la media española, situada en el 12,3%.