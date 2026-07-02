Plan estratégico
Stellantis prevé invertir 300 millones al año en África y Oriente Medio hasta 2030
Confía en aumentar los ingresos regionales en un 40% manteniendo una rentabilidad de dos dígitos
Stellantis presentó su nuevo plan estratégico el pasado 21 de mayo. Desde encontres, marcas, divisiones y direcciones regionales han estado trasladando sus planes concretso. Esta semana fue el turno para Samir Cherfan, el responsable para África y Oriente Medio, competencia directa de Vigo y del resto de plantas españolas. Según el dirigente, el grupo prevé aumentar los ingresos regionales en un 40% manteniendo una rentabilidad de dos dígitos y, para lograrlo, se proyectan inversiones anuales por valor de 300 millones de euros.
La compañía tiene bases de producción con fábricas propias en Kénitra (Marruecos), Bursa (Turquía, con el socio local Tofas) o Tafraoui (Argelia). Como parte del plan FaSTLAne 2030, Cherfan anunció una aceleración impulsada mediante un modelo de abastecimiento competitivo, «las importaciones estratégicas» y un ramillete de 22 modelos.
El directivo apuesta por la «transformación» del abastecimiento de componentes y por maximizar la «presencia industrial y el despliegue de una estrategia de producto específica para aprovechar todo el potencial de la región». «Stellantis aprovechará al máximo sus plantas altamente competitivas en Marruecos y Turquía», insiste Cherfan, que habla también de «una mayor localización» en Argelia.
«Esta transformación ya está en marcha y se espera que alcance un grado de ejecución de alrededor del 75% para 2028», anuncia.
Importación desde Asia
Stellantis aplicará «una estrategia de producto rigurosa». Se prevé que la gama principal de 22 modelos genere el 90% de las ventas regionales, con ese apoyo de inversiones anuales de aproximadamente 300 millones de euros, a través de alianzas y coinversiones. La mitad de estos modelos se producirán localmente, mientras que el resto se importará de Asia «para garantizar la competitividad en todos los segmentos y mercados».
Mediante este enfoque, Stellantis pretende combinar la competitividad industrial, las inversiones estratégicas y un plan de productos bien definido para impulsar un crecimiento sostenible y rentable en Oriente Medio y África, al tiempo que refuerza su presencia a largo plazo y su contribución a las economías locales.
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