El rentable negocio del alquiler en Galicia deja ya 1.145 millones a los dueños de 166.000 viviendas y con una subida del 14% en los nuevos contratos

Aunque se daba por hecho que, con el actual escenario de incertidumbre por las tensiones geopolíticas y la respuesta del Banco Central Europeo (BCE) con una subida de los tipos de interés para mantener a raya su batalla contra la inflación, el euríbor rebasaría el umbral del 3% a lo largo de junio, lo cierto es que el indicador de referencia para la firma de hipotecas variables cerró el mes en el 2,798%. Unas milésimas, incluso, por debajo de mayo (2,804%). Su evolución futura y las próximas decisiones del organismo liderado por Christine Lagarde condicionará el comportamiento del mercado inmobiliario, donde en el arranque de este año se nota claramente un enfriamiento. Las compras de vivienda mermaron casi un 17% en Galicia en el primer trimestre (6.068) y las hipotecas marcan distancia con los incrementos vertiginosos de los últimos años: 6.234 operaciones entre enero y abril, un 0,3% menos.

En paralelo, los precios no paran de subir, especialmente en el caso de los alquileres, que se han consolidado como una suculenta fuente de ingresos para miles de particulares gallegos. En la comunidad hay unas 166.000 viviendas en alquiler que dejaron a sus propietarios alrededor de 1.145 millones de euros, según los datos publicados este miércoles por la Agencia Tributaria a partir de la información de la declaración del IRPF de la campaña de 2025. Representan ya más del 14% de todo el parque inmobiliario de Galicia. El número de inmuebles arrendados creció en más de 10.000 respecto al ejercicio anterior (156.326) y el negocio generado aumentó cerca del 12%, en 117,6 millones de euros.

De media, un piso o una casa en alquiler arrojó 6.955 euros anuales para sus dueños, con una rentabilidad bruta del 5,5%, superior al dato nacional (5,4%). Los gastos deducibles en el IRPF superaron los 516 millones. Incluyeron 65,7 millones de euros por intereses y gastos de reparación y conservación del inmueble; 91,6 millones en gastos de comunidad; unos 10,4 millones por el pago de servicios y suministros, como luz, agua, internet o gas; casi 33 millones de primas de contratos de seguros; y 41 millones por los tributos, recargos y tasas vinculados. El saldo de dudoso cobro por la morosidad de los inquilinos fue de 2,7 millones. Por amortización fueron 192,8 millones. El rendimiento neto de las viviendas arrendadas en Galicia se situó en 629,5 millones.

Diferente uso

La inmensa mayoría, 149.397 viviendas, estaban alquiladas para residencia habitual. El negocio en su caso rondó los 965 millones de euros, a una media de 6.473 euros al año tras un alza del 3,9% en comparación con lo declarado el ejercicio anterior. Otras 16.500 estaban arrendadas para otra finalidad, sobre todo turística. Los ingresos por ellas llegaron a 180,6 millones de euros, a razón de 11.562 euros cada una. Casi el doble de ingresos que las viviendas habituales con un alza anual del 9,1%.

Las alquiladas para residencia convencional están arrendadas alrededor de 344 días en Galicia. El precio medio alcanzó los 485 euros, el segundo más bajo de todo el país, solo por detrás de Extremadura (434 euros). La cuantía en el conjunto del Estado llegó a 691 euros. Los mayores costes se registraron en Madrid, con 931 euros mensuales, seguida de Baleares (869 euros) y Cataluña (770 euros). Eso sí, hay cada vez una mayor diferencia entre los arrendamientos más antiguos y los nuevos contratos, que en la comunidad alcanzaron los 553 euros, un 14% más que los firmados antes.

Las tres zonas de Galicia con los alquileres más elevados son el entorno de la calle Juan Flórez de A Coruña (796 euros) y en el Ensanche de la ciudad herculina (706 euros), junto con el centro de Vigo (689 euros).