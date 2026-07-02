La mayor plataforma solar marina del mundo parte de Vigo rumbo a Valencia

La plataforma Paiporta, considerada la mayor plataforma solar marina del mundo y construida en Astilleros San Enrique, navega ya rumbo al Puerto de Valencia, donde será fondeada y conectada para iniciar una nueva fase de pruebas en mar abierto. El proyecto, diseñado e impulsado por BlueNewables en colaboración con Naturgy, constituye la primera instalación de energía solar flotante marina a escala precomercial en España, con una potencia total de un megavatio.

La estructura salió de las instalaciones del astillero vigués, integrado en el grupo Marina Meridional, tras haber sido puesta a flote el pasado 18 de mayo mediante una compleja maniobra de izado en tándem con las grúas del propio astillero. La travesía hasta Valencia está previsto que pueda completarse en algo menos de dos semanas.

El nombre de la plataforma supone un homenaje a las víctimas de la dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana en 2024, especialmente al municipio de Paiporta, considerado una de las zonas cero de aquel episodio.

La plataforma solar marina Paiporta, construida en Astilleros San Enrique, antes de iniciar su travesía hacia Valencia. / FdV

El director de San Enrique, José Luis Torres, destacó que Paiporta representa «un hito de enorme relevancia» para el astillero y para el conjunto de la industria marítima y energética. Según subrayó, la participación del centro vigués en su desarrollo y construcción refuerza el papel del naval en soluciones llamadas a transformar el aprovechamiento de la energía solar en entornos marinos.

La tecnología de la plataforma incorpora un diseño tipo catamarán, optimizado para condiciones oceánicas. Esta configuración permite emplear flotadores más eficientes y situar los paneles a mayor altura sobre el nivel del mar, lo que mejora tanto el rendimiento como las labores de mantenimiento. Además, los paneles son bifaciales, capaces de generar energía a partir de la radiación solar directa y también de la luz reflejada sobre la superficie marina.

Astilleros San Enrique trabaja ya en la segunda plataforma, cuya entrega está prevista para después del verano. El objetivo del proyecto es avanzar hacia la industrialización de estas soluciones energéticas flotantes mediante procesos de fabricación en serie, con astilleros y puertos como piezas clave para reducir costes, optimizar tiempos y mejorar la competitividad de la fotovoltaica offshore.