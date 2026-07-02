Juan Manuel Vieites recibe en Varsovia una distinción del Gobierno polaco por su contribución al sector agroalimentario

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y cónsul honorario de Polonia, Juan Manuel Vieites, recibió este jueves en Varsovia la Distinción Honorífica al Mérito en la Agricultura, concedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia. El reconocimiento le fue entregado por el viceministro Adam Nowak.

Vieites valoró el galardón como un homenaje colectivo a quienes han sostenido durante generaciones la actividad vinculada al campo, al mar, a la transformación de los alimentos y al desarrollo de los territorios rurales. En ese contexto, subrayó que la agricultura va mucho más allá de su dimensión económica y la vinculó a la relación con el territorio, las raíces y las generaciones futuras.

El presidente de la patronal gallega reivindicó además la necesidad de que empresa, agricultura y sociedad avancen de manera conjunta, y defendió que la actividad empresarial solo cobra pleno sentido cuando genera empleo, riqueza y oportunidades, especialmente en aquellos territorios donde fijar población y sostener actividad económica sigue siendo un reto.

Durante su intervención, Vieites puso también el foco en la importancia de la cooperación internacional. A su juicio, el desarrollo económico debe asentarse sobre la apertura exterior y la creación de puentes entre territorios. En ese marco, situó a Polonia como un socio especialmente relevante y destacó las oportunidades de colaboración entre Galicia y ese país en ámbitos como la industria agroalimentaria, la tecnología, la energía, la logística y la innovación.

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El viaje a Varsovia incluye además una agenda institucional y empresarial. Vieites mantendrá reuniones con responsables de la Cámara de Comercio Polaco-Española, entidad con la que la CEG mantiene acuerdos de colaboración, así como con la presidenta del Senado de Polonia, Małgorzata Kidawa-Błońska, y con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otros departamentos del Gobierno polaco.