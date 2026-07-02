Galiforest se consolida como referente nacional con 387 firmas y la mayor superficie de su historia

Galiforest abrió este jueves en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, una nueva edición marcada por cifras de récord y por su consolidación como la principal cita del sector forestal en España. El certamen bienal se celebra hasta el sábado y reúne a empresas, instituciones y profesionales vinculados a maquinaria forestal, silvicultura, biomasa, prevención y extinción de incendios, vehículos todoterreno, drones, herramientas, vestuario y otras soluciones tecnológicas.

En la inauguración participó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por varios representantes de la Xunta. Durante su intervención, Calvo destacó el papel estratégico del sector forestal para la economía gallega, tanto por su contribución a la actividad productiva como por la generación de empleo y la cohesión del rural. También subrayó que Galiforest se ha consolidado como un punto de encuentro del sector en España, en un espacio que permite comprobar sobre el terreno el funcionamiento de maquinaria, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en condiciones reales de trabajo.

La feria alcanza en esta octava edición su mayor dimensión expositiva, con 387 firmas representadas por 125 expositores directos y 18.162 metros cuadrados netos. También registra su edición más internacional, con 14 expositores extranjeros, un 27% más que en la convocatoria anterior.

Uno de los principales rasgos del monográfico es su ubicación en un entorno real de trabajo. Durante tres días, Galiforest ofrece demostraciones continuadas de maquinaria en condiciones reales, además de talleres, pruebas profesionales de motosierra y exhibiciones del denominado deporte de la madera.

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El programa incluye también el VIII Concurso de Innovación Galiforest Abanca, que fallará sus galardones entre dieciocho proyectos presentados, y el II Simposio Ibérico de Silvicultura. Este encuentro reúne a expertos de cuatro países para abordar cuestiones como la silvicultura resiliente, la mejora genética, la innovación aplicada al monte, las nuevas tecnologías, la productividad forestal y la transferencia de conocimiento entre ciencia, industria y territorio.