Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matricidio O CarballiñoGallegos fallecidos en VenezuelaPXOM de NigránIncendio Cabo UdraJoven SuperdotadaRenuncia a 15.000 euros en premiosConciertos Castrelos
instagramlinkedin

Monográfico forestal

Galiforest se consolida como referente nacional con 387 firmas y la mayor superficie de su historia

La feria, que se celebra hasta el sábado en Sergude, incluye demostraciones de maquinaria, un concurso de innovación y un simposio sobre silvicultura

Diego Calvo presidió la inauguración del monográfico forestal.

Diego Calvo presidió la inauguración del monográfico forestal. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

Galiforest abrió este jueves en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, una nueva edición marcada por cifras de récord y por su consolidación como la principal cita del sector forestal en España. El certamen bienal se celebra hasta el sábado y reúne a empresas, instituciones y profesionales vinculados a maquinaria forestal, silvicultura, biomasa, prevención y extinción de incendios, vehículos todoterreno, drones, herramientas, vestuario y otras soluciones tecnológicas.

En la inauguración participó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por varios representantes de la Xunta. Durante su intervención, Calvo destacó el papel estratégico del sector forestal para la economía gallega, tanto por su contribución a la actividad productiva como por la generación de empleo y la cohesión del rural. También subrayó que Galiforest se ha consolidado como un punto de encuentro del sector en España, en un espacio que permite comprobar sobre el terreno el funcionamiento de maquinaria, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en condiciones reales de trabajo.

La feria alcanza en esta octava edición su mayor dimensión expositiva, con 387 firmas representadas por 125 expositores directos y 18.162 metros cuadrados netos. También registra su edición más internacional, con 14 expositores extranjeros, un 27% más que en la convocatoria anterior.

Uno de los principales rasgos del monográfico es su ubicación en un entorno real de trabajo. Durante tres días, Galiforest ofrece demostraciones continuadas de maquinaria en condiciones reales, además de talleres, pruebas profesionales de motosierra y exhibiciones del denominado deporte de la madera.

Noticias relacionadas

El programa incluye también el VIII Concurso de Innovación Galiforest Abanca, que fallará sus galardones entre dieciocho proyectos presentados, y el II Simposio Ibérico de Silvicultura. Este encuentro reúne a expertos de cuatro países para abordar cuestiones como la silvicultura resiliente, la mejora genética, la innovación aplicada al monte, las nuevas tecnologías, la productividad forestal y la transferencia de conocimiento entre ciencia, industria y territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  2. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  3. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  4. Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular
  5. Los perros al hotel, sus dueños a Cíes
  6. El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado
  7. Alerta en el centro de Vigo por el incendio en un restaurante
  8. Buscan en Vigo a una septuagenaria desaparecida desde este lunes

Galiforest se consolida como referente nacional con 387 firmas y la mayor superficie de su historia

Galiforest se consolida como referente nacional con 387 firmas y la mayor superficie de su historia

Firmas de apartamentos vacacionales de Vigo pagan un alquiler por edificios completos para explotarlos en el mercado turístico

Firmas de apartamentos vacacionales de Vigo pagan un alquiler por edificios completos para explotarlos en el mercado turístico

La unidad creada por el Sergas para quitar carga burocrática en Primaria liberó a los médicos de familia de 38.000 consultas

La unidad creada por el Sergas para quitar carga burocrática en Primaria liberó a los médicos de familia de 38.000 consultas

El carbono 14 afina el pasado gallego con dataciones de 27 bienes patrimoniales

El carbono 14 afina el pasado gallego con dataciones de 27 bienes patrimoniales

Tres títulos nacionales y dos subcampeonatos del Team Inclusive vigués

Tres títulos nacionales y dos subcampeonatos del Team Inclusive vigués

Galicia edita ocho libros al día y seis de cada diez salen en gallego

Galicia edita ocho libros al día y seis de cada diez salen en gallego

Sanxenxo inicia la temporada de playas con el izado de 18 banderas azules

Sanxenxo inicia la temporada de playas con el izado de 18 banderas azules
Tracking Pixel Contents