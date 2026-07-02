Industrias Ferri invierte un millón de euros para una nueva planta en Cartagena y valora otras «posibles expansiones»

Industrias Ferri continúa creciendo. La auxiliar viguesa ha anunciado la apertura de una nueva base en la ciudad de Cartagena para atender a los pedidos locales, principalmente los vinculados al sector de la defensa y los megayates. La firma ha invertido un millón de euros en las instalaciones, que cuentan con oficinas y espacio para trabajar con equipos. Esta es la cuarta base lejos de Vigo de la compañía que dirige Patricio Fernández, que valora otras «posibles expansiones». «Estamos atentos, pero aún no tenemos nada en claro todavía», avanza.

Según informó la empresa, la apertura de la base en Cartagena «es un paso estratégico fundamental» con unas instalaciones que «ya son una realidad» y que servirán para prestar «soporte directo y continuo a todo el arco mediterráneo».

A preguntas de este medio, Fernández comenta que Ferri lleva ya varios años trabajando con el área y, más concretamente, en Cartagena. «Es un puerto que tiene una infraestructura de construcción naval relevante, tanto en defensa como en megayates, y también para reparación», señala.

Las oficinas de las que dispone la nave de Ferri en Cartagena. / Ferri

En este sentido, y como sucedió en el caso de Ferrol o Cádiz, Ferri llega de nuevo de la mano de sus trabajos con Navantia y la Armada. «Es, básicamente, para atender a nuestros clientes», añade.

El director general de la firma olívica señala que la planta, en régimen de alquiler con opción a compra, tendrá «en un primer momento» a un total de diez personas, aunque será «solo para el arranque». «Esperamos tener un crecimiento muy relevante allí», destaca Fernández.

La anterior expansión de Ferri fue la desarrollada en Australia hace casi dos años, con su firma Ferry Systems. En concreto, la empresa llegó a un acuerdo con la local Baker & Provan, situada cerca de Sidney. En total da empleo allí a una quincena de técnicos (algunos enviados desde Galicia) para el área de servicios específicos e ingeniería para energía, construcción naval e instalaciones eléctricas.

Sin embargo, Fernández apunta que estas cuatro bases pueden seguir creciendo en número. «Estamos atentos a posibles expansiones», reconoce, señalando Reino Unido como una posibilidad por la situación de Navantia en el país tras la compra de Harland & Wolff.