El Celta y Vanetta Food se cuelan entre los mejores de España del comercio electrónico

El Real Club Celta de Vigo y Vanetta Food, que fabrica y vende alternativas de proteína vegetal de platos tradicionales de Galicia, están en la lista de empresas que mejor trabajan el comercio electrónico. Ambas aspiran a llevarse reconocimientos en los Ecommerce Awards España 2026, premios de referencia del sector en nuestro país. Están coorganizados por Marketing4eCommerce y Digital 1to1.

El Celta opta al galardón en la Mejor campaña de marketing para eCommerce «por convertir el lanzamiento de su marca cultural y de moda, Río1923 (el acrónimo de raíces, identidad, orgullo y el año de fundación del club, 1923), en un fenómeno internacional. «Con solo 25.000 euros de inversión, rozaron el millón de euros en ventas, agotando su primera edición en tres minutos», destacan desde la organización.

Vanetta Food, con sede en el parque empresarial de Porto do Molle (Nigrán), opta a premio en la categoría Mejor seed ecommerce, cuya misión es dar visibilidad a los proyectos más jóvenes y prometedores del ecosistema español. Se ha valorado su tienda online como «motor central de su propuesta de alimentación vegetal, equilibrando de forma excelente el crecimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad financiera».

A la 17.ª edición de estos premios se han presentado más de 450 candidaturas correspondientes a 190 empresas. «Esto supone un espectacular crecimiento del 20% respecto a la edición de 2025», destacan desde Marketing4eCommerce y Digital 1to1. El jurado se ha ampliado este año: lo componen «65 profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el sector».

Los ganadores de las 12 categorías se darán a conocer el próximo 18 de septiembre en una gala que tendrá lugar en el Auditorio del ICEX, en Madrid. Destacan desde la organización que los componentes del jurado «no trabajan directamente en tiendas online, garantizando un proceso 100% transparente y libre de conflictos de interés». «Hay un 40% de caras nuevas para asegurar la máxima frescura y neutralidad», añaden.