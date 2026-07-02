Innovación
Aimen inaugura su Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible en Porriño
Se estima que más de 500 investigadores y tecnólogos trabajarán anualmente en estas instalaciones, de 2.372 metros cuadrados
Un refuerzo significativo de las capacidades de Galicia para transferir innovación a las empresas y la sociedad. Es lo que traen bajo el brazo las nuevas instalaciones del centro tecnológico Aimen (Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste), en Porriño, que se inauguraron este jueves. El Smart & Sustainable Manufacturing Centre (Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible), como se ha bautizado al proyecto, está ubicado junto al Centro de Aplicaciones Láser de Aimen y tiene proyección europea. Su objetivo es impulsar el desarrollo de tecnologías industriales innovadoras en sectores como la automoción, la aeronáutica, la energía y el naval.
Acudieron al acto de inauguración oficial el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo; miembros del consejo directivo de Aimen y representantes institucionales, empresariales y del ecosistema científico-tecnológico. En total, casi 200 personas. La inversión para hacer realidad este centro ascendió a 5,8 millones de euros entre obra y equipamiento. Fue financiado a partes iguales por Aimen y la Axencia Galega de Innovación (GAIN), entidad dependiente de la Administración autonómica, en el marco de un programa cofinanciado a través del Fondo Europeos de Desarrollo Regional (Feder).
Se estima que más de 500 investigadores y tecnólogos no solo de Aimen, sino también de la industria y del ecosistema de innovación europeo, trabajarán anualmente en estas instalaciones, de 2.372 metros cuadrados, lo que permitirá reforzar el intercambio internacional de conocimiento.
Rueda puso en valor el trabajo de Aimen, que cumplirá 60 años en 2027, y destacó que el Smart & Sustainable Manufacturing Centre refleja que Galicia está «na vangarda da innovación tecnolóxica». «Non espera a que os cambios os fagan os outros», apuntó antes de subrayar que este nuevo espacio presumirá de más de 500 investigadores y tecnólogos «de 19 nacionalidades». Ensalzó la colaboración público-privada para generar riqueza y fomentar el crecimiento y aseguró que los beneficios multiplicarán la inversión.
El titular autonómico hizo un llamamiento a seguir apostando por la transferencia de innovación y recordó que la Xunta tiene en marcha el Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027 y la Estratexia de Innovación Empresarial de Galicia. «Desde 2009, investimos 225 millóns de euros en centros tecnolóxicos», señaló. El presidente de Aimen, Antonio Casal, agradeció el apoyo del Gobierno gallego y defendió que «el conocimiento solo tiene sentido cuando se transforma en oportunidades para las empresas y la sociedad».
Dos naves
El nuevo Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible cuenta con dos naves industriales que albergan dos nuevas Open Pilot Factories (OPFs), infraestructuras de investigación e innovación abierta que complementan la actual Open Pilot Factory de Fabricación Aditiva de Aimen. «Las nuevas instalaciones permitirán a empresas, startups, universidades y centros tecnológicos desarrollar, probar y validar tecnologías en un entorno preindustrial antes de su implantación en procesos productivos reales», destacan desde la empresa.
La primera infraestructura, denominada OPF-FAST, estará orientada a mejorar los procesos de fabricación de sectores con altos volúmenes de producción, como la automoción, la electrónica, los componentes de madera para mobiliario o la construcción industrializada, incorporando tecnologías de automatización, robótica, visión artificial e inteligencia artificial.
La segunda, OPF-XXL, se centrará en la fabricación y ensamblaje de grandes componentes industriales para sectores como la aeronáutica, la energía, la construcción naval o el sector metalmecánico, impulsando tecnologías vinculadas a la Industria 5.0 y la colaboración entre personas y sistemas avanzados de fabricación. La infraestructura integrará celdas robotizadas, robots móviles, exoesqueletos y realidad aumentada para facilitar operaciones industriales complejas y mejorar la interacción entre personas y máquinas.
Además de su actividad de investigación, desarrollo y validación, ambas infraestructuras funcionarán como espacios de formación, demostración tecnológica y transferencia de conocimiento, dando vida a una de las mayores Didactic Factory disponibles en Europa y reforzando la participación de Aimen en proyectos europeos de I+D+i.
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