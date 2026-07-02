Aimen inaugura su Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible en Porriño

Un refuerzo significativo de las capacidades de Galicia para transferir innovación a las empresas y la sociedad. Es lo que traen bajo el brazo las nuevas instalaciones del centro tecnológico Aimen (Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste), en Porriño, que se inauguraron este jueves. El Smart & Sustainable Manufacturing Centre (Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible), como se ha bautizado al proyecto, está ubicado junto al Centro de Aplicaciones Láser de Aimen y tiene proyección europea. Su objetivo es impulsar el desarrollo de tecnologías industriales innovadoras en sectores como la automoción, la aeronáutica, la energía y el naval.

Acudieron al acto de inauguración oficial el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo; miembros del consejo directivo de Aimen y representantes institucionales, empresariales y del ecosistema científico-tecnológico. En total, casi 200 personas. La inversión para hacer realidad este centro ascendió a 5,8 millones de euros entre obra y equipamiento. Fue financiado a partes iguales por Aimen y la Axencia Galega de Innovación (GAIN), entidad dependiente de la Administración autonómica, en el marco de un programa cofinanciado a través del Fondo Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

Se estima que más de 500 investigadores y tecnólogos no solo de Aimen, sino también de la industria y del ecosistema de innovación europeo, trabajarán anualmente en estas instalaciones, de 2.372 metros cuadrados, lo que permitirá reforzar el intercambio internacional de conocimiento.

Exterior de las nuevas instalaciones. / Borja Melchor

Rueda puso en valor el trabajo de Aimen, que cumplirá 60 años en 2027, y destacó que el Smart & Sustainable Manufacturing Centre refleja que Galicia está «na vangarda da innovación tecnolóxica». «Non espera a que os cambios os fagan os outros», apuntó antes de subrayar que este nuevo espacio presumirá de más de 500 investigadores y tecnólogos «de 19 nacionalidades». Ensalzó la colaboración público-privada para generar riqueza y fomentar el crecimiento y aseguró que los beneficios multiplicarán la inversión.

El titular autonómico hizo un llamamiento a seguir apostando por la transferencia de innovación y recordó que la Xunta tiene en marcha el Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027 y la Estratexia de Innovación Empresarial de Galicia. «Desde 2009, investimos 225 millóns de euros en centros tecnolóxicos», señaló. El presidente de Aimen, Antonio Casal, agradeció el apoyo del Gobierno gallego y defendió que «el conocimiento solo tiene sentido cuando se transforma en oportunidades para las empresas y la sociedad».

Dos naves

El nuevo Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible cuenta con dos naves industriales que albergan dos nuevas Open Pilot Factories (OPFs), infraestructuras de investigación e innovación abierta que complementan la actual Open Pilot Factory de Fabricación Aditiva de Aimen. «Las nuevas instalaciones permitirán a empresas, startups, universidades y centros tecnológicos desarrollar, probar y validar tecnologías en un entorno preindustrial antes de su implantación en procesos productivos reales», destacan desde la empresa.

La primera infraestructura, denominada OPF-FAST, estará orientada a mejorar los procesos de fabricación de sectores con altos volúmenes de producción, como la automoción, la electrónica, los componentes de madera para mobiliario o la construcción industrializada, incorporando tecnologías de automatización, robótica, visión artificial e inteligencia artificial.

La segunda, OPF-XXL, se centrará en la fabricación y ensamblaje de grandes componentes industriales para sectores como la aeronáutica, la energía, la construcción naval o el sector metalmecánico, impulsando tecnologías vinculadas a la Industria 5.0 y la colaboración entre personas y sistemas avanzados de fabricación. La infraestructura integrará celdas robotizadas, robots móviles, exoesqueletos y realidad aumentada para facilitar operaciones industriales complejas y mejorar la interacción entre personas y máquinas.

Además de su actividad de investigación, desarrollo y validación, ambas infraestructuras funcionarán como espacios de formación, demostración tecnológica y transferencia de conocimiento, dando vida a una de las mayores Didactic Factory disponibles en Europa y reforzando la participación de Aimen en proyectos europeos de I+D+i.