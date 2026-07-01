La Xunta autoriza la transmisión de la mina de Penouta, estratégica para el suministro de minerales críticos en Europa

Europa lleva años buscando cómo reducir su dependencia de China, Brasil o África para abastecerse de minerales críticos, imprescindibles para fabricar desde semiconductores hasta equipos de defensa, aeronáutica o tecnologías ligadas a la transición energética. Una parte de esa estrategia pasa por Galicia. La mina de Penouta, en el municipio ourensano de Viana do Bolo, acaba de dar un paso decisivo para volver a la actividad tras obtener la última autorización autonómica necesaria para cambiar de propietario.

La compañía australiana Energy Transition Minerals (ETM) anunció este martes que la Xunta ha autorizado la transmisión de la concesión minera a su filial española, un trámite que la convierte en la nueva titular de los derechos de explotación tras el concurso de acreedores del anterior operador, Strategic Minerals Spain, que cesó su actividad en octubre de 2024.

Aunque la transmisión queda pendiente de la resolución de un recurso judicial vinculado al procedimiento concursal, la empresa considera despejado el camino para preparar la reactivación de una explotación que tiene un valor estratégico tanto para Galicia como para la política industrial europea.

La importancia de Penouta va mucho más allá del ámbito gallego. La explotación está considerada la única fuente primaria de estaño, tantalio y niobio de la Unión Europea que ha estado operativa en los últimos años, una circunstancia que la convierte en una pieza especialmente valiosa en un contexto de creciente competencia internacional por las materias primas estratégicas.

Actualmente, Brasil concentra la mayor parte de la producción mundial de niobio, mientras que el tantalio procede principalmente de África Central, especialmente de la República Democrática del Congo y Ruanda. A ello se suma el dominio de China en el procesamiento de minerales críticos, una dependencia que Bruselas pretende reducir mediante la nueva Ley Europea de Materias Primas Fundamentales.

Precisamente, esa normativa fija como objetivo que ningún tercer país suministre más del 65% de la demanda europea de una materia prima estratégica antes de 2030, al tiempo que impulsa la recuperación de la extracción y transformación de estos minerales dentro del territorio comunitario. Penouta encaja plenamente en esa estrategia al ofrecer una fuente europea, regulada y trazable de estos materiales.

Minerales imprescindibles para la industria tecnológica

El interés por Penouta no reside únicamente en el volumen del yacimiento, sino en el tipo de minerales que alberga.

El tantalio y el niobio están catalogados por la Unión Europea como materias primas críticas, al igual que el estaño producido en la explotación ourensana. Se utilizan en la fabricación de semiconductores, condensadores electrónicos, aleaciones avanzadas para la industria aeroespacial y de defensa y numerosas aplicaciones vinculadas a la electrificación y la transición energética.

La propia compañía recuerda además que el precio internacional del tantalio ha alcanzado máximos de varias décadas debido a las interrupciones del suministro procedente de África Central, reforzando el interés por disponer de producción europea.

A diferencia de otras iniciativas mineras que parten desde cero, Penouta dispone ya de buena parte de las infraestructuras necesarias para volver a producir.

La explotación permaneció activa hasta 2024 y conserva tanto la mina a cielo abierto como la planta de tratamiento específica para este tipo de mineral, además de las instalaciones auxiliares levantadas gracias a una inversión histórica cercana a los 28 millones de euros. Esa situación permitiría reducir tanto los plazos como los riesgos de la puesta en marcha.

Además, ETM ya ha firmado un memorando de entendimiento con la comercializadora internacional Traxys para la futura venta de concentrados procedentes de Penouta, una muestra del interés del mercado por asegurar un suministro europeo de estos minerales.

Empleo y actividad para el interior de Ourense

Más allá de su relevancia estratégica para Europa, la compañía subraya el impacto que la reactivación puede tener sobre la economía de la comarca.

Según explica ETM, el objetivo pasa por conservar el conocimiento del personal que ya trabajaba en la explotación, priorizar la contratación local y favorecer la participación del tejido económico del entorno, en una zona marcada desde hace décadas por la despoblación.

El director general de ETM, Daniel Mamadou, / cedida

El director general de la empresa, Daniel Mamadou, aseguró que la intención es colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Viana do Bolo, las asociaciones empresariales y los agentes sociales para que la recuperación de la actividad genere "beneficios tangibles y compartidos para todo el territorio".

Una operación de 5,2 millones

La adquisición de Penouta forma parte de la estrategia internacional de ETM para desarrollar proyectos ligados a minerales críticos.

La empresa acordó comprar la mina gallega por 5,2 millones de euros dentro del procedimiento concursal del anterior operador. Antes de la autorización autonómica había obtenido también el visto bueno estatal en materia de inversión extranjera directa y actualizó recientemente la estimación de recursos minerales del yacimiento.

Noticias relacionadas

Con esta autorización, Galicia recupera opciones de volver a albergar una de las explotaciones mineras con mayor valor estratégico del continente. Si culminan los trámites pendientes, Penouta podría convertirse en uno de los proyectos llamados a reforzar la autonomía europea en materias primas críticas y a devolver actividad industrial a una comarca con una larga tradición minera.

Fuente: El Correo Gallego