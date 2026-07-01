La segunda vida de un parque eólico: 63 aerogeneradores menos, 30 hectáreas liberadas, detector de última generación de aves y luz gratis para todo un pueblo de Galicia

La Dirección Xeral de Industria de la Xunta dio el visto bueno al proyecto de ejecución del parque eólico Muras, ubicado en el concello lugués que le presta el nombre y en el vecino Ourol, el 17 de abril de 1998. El sector todavía daba los primeros pasos tras varios años de pruebas para la explotación del viento como fuente de energía renovable. El complejo tenía 37 aerogeneradores con una potencia total de 24,4 megavatios (MW). Costó 3.543 millones de las antiguas pesetas (21,3 millones de euros). Pocos días después, la administración autonómica aprobó también el traspaso de los derechos para la construcción y su incorporación al régimen especial para cobrar las primas públicas por su contribución a la lucha contra el cambio climático de Gamesa a Iberdrola, unidas en aquel momento por una larga relación societaria. La nueva propietaria impulsó desde casi el principio una ampliación, el parque Muras II, con otros 37 molinos y un presupuesto superior a los 2.900 millones de pesetas (17,6 millones de euros).

Casi tres décadas después, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán acaba de desmontar los 74 viejos aerogeneradores para entrar de lleno en la repotenciación del parque. «Los trabajos actuales de obra civil se centran en preparar el terreno y adaptar las infraestructuras necesarias para la instalación de los nuevos», explican desde Iberdrola. Se levantarán solo 11 turbinas de la marca Vestas mucho más modernas y con mayor capacidad de producción, lo que permitirá mantener el músculo total (47,3 MW) y aportar electricidad suficiente para abastecer el consumo de más de 40.000 hogares, avanzando «hacia un modelo más eficiente, seguro y sostenible». La inversión, sin IVA, asciende a 41 millones de euros, de los que 11 millones proceden de las ayudas del Programa de Repotenciación Circular del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica.

La modernización del parque eólico Muras busca «maximizar la recuperación de valor y minimizar la generación de residuos» con la prioridad de reutilizar los principales componentes. En el caso de los aerogeneradores, multiplicadoras, celdas y sistemas auxiliares, el 100% se recuperará; aproximadamente el 30% de los rotores; y el 20% de los transformadores y otros componentes menores.

Tareas de desmantelamiento de los aerogeneradores antiguos del parque eólico Muras de Iberdrola. / FDV

¿A que irán dedicados? Pues depende de su estado y el valor que tengan. Una «parte relevante», según explica el grupo, va a stock propio para su utilización otra vez. Otros se reacondicionan para proyectos futuros. Los no recuperables, principalmente estructuras como torres o piezas dañadas, entran en la cadena del reciclaje. Para llevar todo esto a cabo hay diseñado, detallan los responsables del proyecto, «un flujo logístico estructurado, que incluye talleres de recuperación técnica, campas exteriores para grandes componentes y almacenes específicos para equipos eléctricos y sensibles, garantizando una gestión eficiente y ordenada de todos los materiales». Iberdrola va de la mano de empresas especializadas en valorización de materiales, como la navarra Energyloop, y la gallega Invenergy Services, referencia en el reacondicionamiento y gestión de equipos. RES participa en el desmontaje y Construcciones Vázquez Reino, con sede en Carballo, en los trabajos de obra civil.

Terrenos libres

Una vez restauradas las plataformas, cimentaciones, viales y las zanjas del parque, Iberdrola liberará entre 25 y 30 hectáreas de terreno, equivalentes a más de 40 parques de fútbol profesional. Es suelo de su propiedad. La empresa ofrecerá la recompra a sus propietarios originales o sus herederos «a un precio reducido conforme a la tasación de suelo rústico, favoreciendo su accesibilidad» y algunas de las parcelas se destinarán a usos locales mediante la cesión o alquiler gratuito para actividades agropecuarias por parte de los vecinos interesados.

Todo el pueblo de Muras, el municipio español con más parques eólicos, se verá directamente beneficiado del proyecto. El Concello aprobó en enero en un pleno extraordinario el acuerdo con Iberdrola para la gratuidad de la luz de los vecinos, al más de medio millar. La promotora transferirá 125.000 euros anuales a las arcas públicas municipales para cubrir los recibos y el 2,5% del valor de la energía generada por el parque con un mínimo de 200.000 euros. «Un acuerdo histórico», reivindicó el alcalde, Manuel Requeijo, del BNG.

Tareas de desmantelamiento de los aerogeneradores antiguos del parque eólico Muras de Iberdrola. / FDV

El nuevo parque eólico Muras incluye, además, «sistemas avanzados» para la protección de aves y murciélagos. Lleva un dispositivo de última generación de detección automática de aves con cámaras con tecnología estereoscópica 3D para monitorizar la situación en tiempo real y parar los aerogeneradores en caso de riesgo de colisión. «De este modo, se garantiza que, para aves del tamaño del buitre o mayores, la turbina se detendrá antes de que el ave se aproxime a una distancia inferior a tres veces la longitud de la pala, reduciendo significativamente el riesgo de impacto», asegura la empresa. Para mejorar la visibilidad, una pala de cada aerogenerador irá pintada de rojo. Durante las noches del 1 de abril al 15 de octubre, el parque dejará de funcionar si la velocidad del viento baja de 5 metros por segundo para no interferir con la actividad de los murciélagos.