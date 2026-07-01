La plantilla de BorgWarner inicia la huelga en las tres plantas del área de Vigo: «Esto es un polvorín»

La plantilla del proveedor BorgWarner comenzó este miércoles la huelga indefinida anunciada la semana pasada como protesta por los incumplimientos del convenio colectivo y la vulneración del derecho de información al comité de empresa. Los paros afectaron a las tres plantas que el grupo tiene en la ciudad (Zamáns, Nigrán y O Porriño), donde se vivieron concentraciones en un momento que los sindicatos califican de crítico. «La plantilla y todo el comité de empresa dice basta; esto es un polvorín», señalan desde el comité, que espera noticias en la nueva mediación entre la representación de la plantilla y la dirección en el AGA (Acuerdo gallego de solución extrajudicial de conflictos en el trabajo).

El paro indefinido comenzó a las seis de la mañana y según el comité registró un seguimiento del 100% entre el personal de producción y del 80% entre el personal técnico. En el nuevo centro tecnológico, inaugurado por la empresa en Porto de Molle tras culminar las obras, el seguimiento fue del 75%.

La concentración de trabajadores de BorgWarner en el centro de Porto do Molle, Nigrán. / CIG

El comité celebra el éxito de la convocatoria «a pesar de las presiones ejercidas por la dirección», de la que critican que «lleva 10 meses incumpliendo sistemáticamente varios aspectos del convenio», incluidos los acuerdos de mediación del AGA derivados de las dos huelgas convocadas en octubre de 2025 y marzo de 2026.

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Entre los incumplimientos citados por el comité están el derecho a vacaciones para el personal eventual, el acceso al registro diario de jornada, problemas con los descansos semanales, de jornada, de rotación o de categorías, entre otros.