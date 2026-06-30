Reclaman una fiscalidad que no penalice a la electricidad frente a los combustibles fósiles

Anfaco-Cytma, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos–Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina, Acuícola y Alimentaria, y la Alianza Q-Cero, iniciativa impulsada por Iberdrola España para acelerar la descarbonización del calor en la industria, organizaron en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, una jornada para analizar las oportunidades que ofrece la electrificación y la reducción de la huella de carbono en la economía azul gallega.

Entre las claves para el impulso de la descarbonización del calor, necesaria para proteger el medioambiente, pero también para incrementar la autonomía energética y reducir las importaciones de combustibles fósiles, se puso sobre la mesa la importancia del despliegue de las redes y la adopción de una fiscalidad que no penalice a la electricidad frente a los combustibles fósiles, como destacó César Muñoz, responsable de Cambio Climático de la Alianza Q-Cero.

El evento, organizado en colaboración con la Xunta e Iberdrola, reunió a representantes institucionales, empresas industriales, armadores y gestores de infraestructuras portuarias, expertos energéticos y de cambio climático. Todos coniniciedieron en la necesidad urgente de avanzar en la transición ecológica dentro del tejido productivo gallego. Además, compartieron soluciones aplicadas a actividades de los sectores mar-industria, acuicultura, flota pesquera, logística portuaria, refrigeración y gestión de la huella de carbono.

Muñoz indicó que «la jornada ha puesto en valor la electrificación y la descarbonización como palancas de competitividad y seguridad energética para la industria». «A través de casos reales, se han mostrado soluciones ya viables, junto con el papel de la I+D y las nuevas tecnologías para acelerar su implantación», señaló.

El secretario general de Anfaco destacó que «este encuentro demuestra el compromiso del conjunto de la cadena mar industria con una transición energética realista, basada en la competitividad y el conocimiento del sector, donde Anfaco-Cytma está actuando como punto de encuentro entre sector transformador de la pesca y empresas que lideran la electrificación del territorio».

«Para avanzar, necesitamos soluciones tecnológicas, redes e infraestructuras suficientes y mecanismos de apoyo público-privados que permitan a las empresas acometer las inversiones requeridas sin comprometer su capacidad productiva», apuntó, a la vez que subrayó que «esta transición debe abordarse con ambición, pero también con realismo, atendiendo a las características y a los distintos ritmos de cada actividad».

El acto fue inaugurado por Roberto Alonso, secretario general de Anfaco; María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios; y Francisco Silva, delegado institucional de Iberdrola en Galicia. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, se encargaron de la clausura.