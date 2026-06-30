Pymar saca pecho de los resultados del naval en 2025 y avisa: «La soberanía industrial no se improvisa»

El sector naval vivió un 2025 para recordar. España cerró el último ejercicio con una cartera de 65 buques por un importe superior a los 3.000 millones de euros, generando cerca de 16 millones de horas de trabajo. Unas buenas cifras en las que los astilleros gallegos tienen mucho que decir con los 34 buques en cartera por más de 1.350 millones de euros, como adelantó FARO. Los datos fueron comunicados este martes por Pymar durante su junta general de accionistas, en la que participó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y en la que la consejera delegada, Almudena López del Pozo, avisó del importante momento que atraviesa la industria: «La soberanía industrial no se improvisa. Se construye mucho antes de necesitarla».

El encuentro de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) se celebró en Madrid puso de manifiesto la fortaleza actual del sector naval español, que además de las nuevas construcciones también se extendió a la reparación: los astilleros privados españoles han desarrollado más de 1.000 grandes proyectos de reparación y transformación naval, con una facturación un 15% superior a la media del último lustro.

Durante su intervención, el ministro destacó que «el sector naval español es un ejemplo de cómo la apuesta por la innovación, la especialización y el valor añadido fortalece la base industrial de España y de Europa». Hereu, que subrayó también la importancia de la colaboración público-privada y del apoyo institucional para consolidar el crecimiento del sector, apuntó también que Pymar «es un ejemplo de la fortaleza industrial de nuestro país».

Almudena López del Pozo, por su parte, señaló que la transformación de la industria naval se basa en tres pilares: innovación tecnológica, instrumentos financieros sólidos y cooperación entre administraciones y empresas. «Preservar nuestras capacidades industriales significa preservar nuestra capacidad de decidir», afirmó, destacando el papel estratégico del sector para la autonomía energética y estratégica europea.

En este sentido, la directiva recordó la situación que vive la industria a nivel normativo comunitario. «Afrontamos una oportunidad histórica para consolidar una verdadera política industrial naval europea y contamos con el apoyo para hacerlo», concretó.

Durante el acto también se entregaron los Premios 2025 de las Becas Pymar, un programa que impulsa el talento joven mediante prácticas profesionales en astilleros privados. La iniciativa ha beneficiado ya a cerca de 500 estudiantes.

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La industria naval española genera 89.000 empleos directos e indirectos y aporta más de 12.700 millones de euros a la economía nacional. Con más del 90% de su contratación procedente de mercados internacionales, España mantiene por quinto año consecutivo la segunda posición de la UE en contratación y cartera de pedidos.