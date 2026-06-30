Lagarde defiende la subida de tipos: "Fue la decisión correcta teniendo en cuenta los datos"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió la subida de tipos ejecutada por el organismo que preside el pasado mes de junio, la primera en casi mil días, motivada casi enteramente por el shock energético e inflacionario provocado por la guerra en Oriente Medio. "En este momento, el endurecimiento de la política monetaria no supone, en sí mismo, una fuente de tensión financiera", señaló la francesa.

Lagarde hizo estos comentarios en su discurso inaugural del Foro del BCE de Banca Central, celebrado de lunes a miércoles en la localidad portuguesa de Sintra, como cada año. Este simposio de banqueros centrales contará con la presencia, entre otros, del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh. El nuevo guardián de la política monetaria de EEUU, directamente nominado por Trump, participará el próximo miércoles en un panel junto a Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem. Dado que lleva menos de dos meses en el cargo, esta será la primera toma de contacto de Warsh con sus homólogos a nivel internacional.

"Fue la opción correcta"

Frente a los errores de proyección que el BCE cometió en 2022, a la hora de cuantificar el impacto económico que tendría la guerra de Ucrania, Lagarde defendió que la gestión de la crisis en Oriente Próximo ha contado con errores de previsión muy pequeños. Así, la francesa indicó que la decisión de subir los tipos fue la "opción correcta", teniendo en cuenta los datos obtenidos por el banco central.

"La subida de tipos de interés estaba justificada en todos los escenarios considerados. Fue una decisión deliberadamente sólida. Y nada de lo observado desde entonces ha puesto en duda esta valoración. Los precios de los futuros de la energía se mantienen dentro del rango previsto en nuestros escenarios, cuya publicación también aporta solidez de otra manera", aseveró la 'guardiana del euro'.

Durante los tres días que durará el Foro de Sintra, los más altos cargos del BCE ofrecerán ponencias, mesas redondas y paneles en torno a las temáticas con las que trabaja en el día a día un banco central. El vicepresidente del organismo, Boris Vujcic, que ha tomado el relevo de Luis de Guindos, participará en las mismas, así como el economista jefe del BCE, Philip Lane y los miembros de la Junta de Supervisión Frank Elderson, Piero Cipollone o Isabel Schnabel.

Instrumentos convencionales

Volviendo a las palabras de Lagarde, la presidenta del supervisor defendió en su discurso la aplicación de una política monetaria "no basada en instrumentos no convencionales", pese al complejo entorno geopolítico. Esta postura, tal y como mantuvo, puede fijarse gracias "a la resiliencia del sistema bancario y al avance de las proyecciones elaboradas por el banco central".

"Ya no es necesario recurrir a instrumentos no convencionales. Aunque están disponibles, ahora podemos centrarnos en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal. Tampoco necesitamos actuar con la misma intensidad. Podemos realizar ajustes graduales de los tipos de interés, calibrados en función de las perturbaciones a las que nos enfrentamos", justificó la banquera en su comparecencia, recogida por 'Europa Press'.

La resiliencia de Europa

De la misma manera, la resiliencia del sector bancario, en aumento en el periodo reciente, evita que las perturbaciones se amplifiquen, aunque Lagarde ha advertido de que podrían estar acumulándose riesgos en la intermediación financiera no bancaria, donde la supervisión no ha conseguido alcanzar los mismos niveles que en otras cuestiones.

Algunos ejemplos como la quiebra de Silicon Valley Bank, que no supuso una desestabilización de los bancos de la zona euro, la política arancelaria de Estados Unidos desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca o el reciente 'shock' energético, reflejan el nivel de resiliencia de Europa, que no ha "descarrilado", aunque los costes han sido "considerables".

En otro orden de cosas, Lagarde indicó en su discurso que el BCE ha realizado un esfuerzo en el análisis de la forma en que los datos en tiempo real se trasladan a la inflación a medio plazo, especialmente a través del desarrollo de indicadores de inflación subyacente. "Estas proyecciones nos ofrecen una visión más completa a medio plazo, no solo de las perspectivas de inflación, sino también de cómo responderá a nuestros cambios de política, lo que nos ayuda a calibrarla de manera mucho más adecuada al entorno que he descrito", ha aseverado.