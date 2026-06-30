Insolvencia
La Justicia declara en concurso de acreedores a la Federación Galega de Ciclismo
El tribunal interviene las facultades de administración y disposición de la entidad sobre su patrimonio, quedando sometida al control judicial
La crisis económica de la Federación Galega de Ciclismo arranca su recorrido judicial. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la entidad, después de que su dirección reconociese el pasado mes de mayo la situación de insolvencia y anunciase que se acogería a la Ley Concursal.
La federación achacó su quiebra a dos expedientes de reintegro de subvenciones que golpearon directamente sus cuentas: uno de la Deputación de A Coruña, ya resuelto con la obligación de devolver las ayudas públicas concedidas, la imposición de una multa y la prohibición temporal de recibir nuevos apoyos; y otro de la Xunta, todavía pendiente, que afecta a cantidades de varios ejercicios y ha paralizado pagos de 2025 y 2026.
El juzgado ha acordado intervenir las facultades de administración y disposición de la entidad sobre su patrimonio. En términos prácticos, esto significa que ya no podrá gestionar libremente sus bienes ni tomar decisiones económicas, sino que esas atribuciones quedarán sometidas al control del procedimiento concursal.
La situación de insolvencia ya ha tenido consecuencias en la actividad deportiva, aunque la federación aseguró que el calendario ciclista gallego podría desarrollarse con normalidad y que se mantendría la gestión administrativa de las licencias. Sí quedaron suspendidas áreas como la tecnificación, la formación y la participación de las selecciones gallegas en campeonatos de España. Asimismo, se renunció a organizar la Volta a Galicia, una de las pruebas más emblemáticas.
A partir de este martes, según consta en el edicto judicial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre un plazo de un mes para que acreedores, empresas o entidades que mantengan créditos pendientes con la federación comuniquen sus reclamaciones a la administración concursal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira