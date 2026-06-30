Isabel Pantoja, Paz Vega y Bertín Osborne siguen en la nueva lista de morosos

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega (María Paz Campos Trigo), que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne (Norberto Ortiz Osborne), que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).

Siguen César Vidal, Mario Conde o la empresa de José Luis Moreno

Entre los que siguen en la lista y además han elevado su deuda en más de 100.000 euros, figuran junto con Isabel Pantoja, la empresa Desguaces la Torre, del empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que adeuda 625.000 euros más, hasta un total de 4,3 millones de euros.

También permanece en la lista el escrito César Vidal, con una deuda de 2,1 millones de euros; el ex jugador del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona Arda Turan, que adeuda de 1,2 millones de euros, el exbanquero Mario Conde (1,9 millones de euros) y la empresa de José Luis Moreno, Kulteperalia, con 781.000 euros.