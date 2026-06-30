Imparato, el directivo que anunció la nueva plataforma para Balaídos, deja Stellantis

Jean-Philippe Imparato, histórico dirigente de la automoción europea que fue el encargado de adjudicar la nueva plataforma industrial a Stellantis Vigo, deja la compañía. El grupo anunció la salida del directivo francés y el nombramiento de dos hombres de la casa para ocupar sus puestos al frente de la marca Maserati y de la división Stellantis &You Sales and Services.

A sus 60 años, Imparato deja así tras 36 años vinculados a PSA primero y a Stellantis después. Su carrera comenzó tras graduarse en la Universidad de Grenoble y dar sus primeros pasos en la marca Citroën. Tras pasar por diversos puestos entre ventas y liderazgo en marcas, su nombre fue muy conocido en Vigo y en España cuando se le nombró jefe para la región Europa Ampliada en Stellantis.

Fue precisamente durante su mandato y tras la salida de Carlos Tavares como CEO de Stellantis (en diciembre de 2024) cuando se reunión con medios españoles para confirmar lo que era un secreto a voces: la empresa adjudicó de forma oficial la plataforma STLA Small a las factorías de Vigo y Figueruelas (Zaragoza).

«Menudo viaje tan increíble ha sido», señala Imparato en su página oficial en LinkedIn, en la que añade: «nunca habría podido imaginar lo increíble que sería el camino que tenía por delante».

Los últimos cargos del directivo francés en Stellantis eran el de CEO de Maserati y el director de Ventas y Servicios de Stellantis &You. La compañía avanzó que el primer puesto será ocupado por Santo Ficili, puesto que compaginará con el de consejero delegado de Alfa Romeo, y para el segundo el elegido es Luca Napolitano.

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«Un fuerte abrazo al equipo de Europa Ampliada, liderado por Emanuele Cappellano, a quien le deseo todo lo mejor», añadió Imparato.