Los grandes morosos de Galicia deben más de 350 millones de euros a la Agencia Tributaria

Mavieira vive una eterna liquidación. La compañía nacida a partir de la fusión de 18 filiales del Grupo Mahía, que llegó a ser la segunda constructora más grande del país, lleva en concurso de acreedores desde septiembre de 2019. Entonces acumulaba una deuda cercana a los 312 millones de euros. Un pesado lastre muy superior a la cartera de propiedades, repartida por siete autonomías y un valor de 171 millones. El juzgado Mercantil de Lugo cesó al administrador concursal hace justo dos años por «incumplimiento de los deberes de diligencia, imparcialidad e independencia». La Agencia Tributaria detectó que había vendido bienes por debajo del precio del mercado a gente de su entorno. Un hecho que él negó tajantemente.

El fisco era y es uno de los principales acreedores de Mavieira. Vuelve a encabezar la larga lista de morosos de Galicia. En su caso, son 32,1 millones de euros al cierre de 2025, unos 100.000 euros más que el ejercicio anterior. También permanece en segundo lugar Producciones Artísticas Lito. El imperio levantado por Ángel Martínez Pérez, el famoso «rey de las orquestas» y fallecido en febrero de 2022 después de un largo peregrinaje judicial por fraude fiscal, adeuda 15,6 millones de euros a la Agencia Tributaria. Muy cerca, otra empresa quebrada, Biocarburantes de Galicia, tiene pendiente de pago 15,6 millones de euros.

La decimotercera lista publicada este martes por la Agencia Tributaria incluye en total 5.853 empresarias y personas particulares en España con una deuda de al menos 600.000 euros. El número de morosos mengua el 2,4% en comparación con diciembre de 2024. Baja también la cantidad pendiente: 15.432 millones, un 4,4% menos. Aunque si se eliminan las duplicidades por la presencia también de los responsables solidarios, el importe aumenta el 12,2%, hasta los 15.364 millones.

Los 200 principales morosos de Galicia identificados por FARO tienen un agujero por encima de los 350 millones de euros. La inmensa mayoría son viejos conocidos de anteriores actualizaciones del listado del organismo, con deudas perpetuadas en el tiempo, a menudo por aventuras empresariales que echan el cierre. El antiguo concesionario de motos Mopavi, ubicado en Vigo, debe 13,1 millones de euros y otros 1,8 millones una de sus filiaes, Bike & Price. Cerca de 9,5 millones tiene que pagar SA de Desarrollo y Control, la sociedad patrimonial del que fue presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.

La inmobiliaria Epaat, de la localidad coruñesa de Oleiros, roza los 8 millones; Gallega de Molienda de Clinker alcanza los 6,3 millones; 5,7 millones corresponden a Costaverde Proyectos Inmobiliarios; otros 4,6 millones a Ceres Gestión Empresarial; el descubierto de Transportes Martínez Souto con Hacienda rebasa los 4,5 millones; Inalcuba ronda los 4 millones; 3,9 millones para Louropark Inversiones; 3,8 millones de Oroseyvigo 62; 3,5 millones de Covadonga Desarrollos Inmobiliarios; 3,4 de Carburantes Noroeste; y 3,4 millones de Baishunxiang. Con más de 3 millones de mora figuran también Obras, Caminos y Asfaltos, Confecciones Deus, Vialmar Galicia, Acantilados Paradise, Construcciones Dafon, Aparcamiento Larga Distancia y Comunidad de Regantes del Valle de Lemos. En los puestos altos solía aparecer el exbanquero Mario Conde, pero su deuda se ha reducido un 50%, hasta 1,9 millones.

Destacan también las cantidades adeudadas por Procorsa (2,9 millones); Grupo Espavene (2,8 millones); Inversiones Inmobiliarias Marvil (2,8 millones); Vialpark (2,8 millones); Fish-Kings (2,7 millones); Logística Juntdos (2,7 millones); Costura Invisible (2,4 millones); Inmonuar (2,4 millones); Pima Buildin (2,4 millones); e Inmobiliaria residencial Parque Ronda (2,3 millones).

Inmobiliarias y energía

Las grandes empresas del sector inmobiliario y energético vuelven a concentrar la mayor factura pendiente con Hacienda. Este año, la constructora Reyal Urbis mantiene el primer puesto, pese a reducir su deuda de 277,8 millones a 265 millones de euros. Por detrás se sitúan Bio-Zenite Energy, con 232,8 millones; Metaway Combustibles, con 195,61 millones; y la petrolera Vertix Petroleum, con 194,7 millones.

Entre estos grandes grupos figura también Abengoa, la multinacional disuelta en 2022 y cuyos activos fueron adquiridos por Cox, el grupo presidido por Enrique Riquelme. En la última edición, Abengoa aparecía con una deuda acumulada de 107 millones de euros.

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De esos más de 5.800 señalados, 1.111 son personas físicas y arrastran una deuda de 1.680 millones de euros. Las empresas son 4.742 y el pasivo pendiente de desembolsar llega a los 13.752 millones. Una buena parte de la deuda, prácticamente tres de cada diez euros (4.288 millones) procede de empresas en concurso de acreedores. Y mientras duren los procesos, la capacidad de reintegro es limitada. Respecto a la lista divulgada hace un año, hay 879 deudores que ya no están. Su deuda era de 1.729 millones. ¿Cuáles son los motivos? Bien por la cancelación total o parcial de los importes pendientes, por lograr un aplazamiento o la suspensión de la deuda antes de finalizar el ejercicio o porque la deuda todavía no es firme. Hay 735 morosos nuevos con una cifra de 1.083 millones.