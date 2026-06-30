Así es el crucero de lujo para Japón que el naval de Vigo ayuda a fabricar en el astillero de Viana do Castelo

El astillero «vecino» West Sea, en Viana do Castelo, anunció a finales de 2023 la construcción de una serie de buques. En solo una semana confirmó dos pedidos por valor de 400 millones para siete unidades: seis patrulleras para Portugal y un crucero para la japones Ryobi, del que apenas había información. Hasta ahora. La empresa armadora ha lanzado el Sefu, como se llamará este buque de ultralujo que explotará el nicho de los yates exclusivos para un número de clientes limitado. Un barco que contará con sello vigués.

R Yacht, empresa creada por el grupo Ryobi para esta nueva línea de negocio, informó que el crucero se entregará el año que viene y tendrá aproximadamente 115 metros de eslora por 19 de manga. «Será el primer barco de pasajeros de estilo yate de Japón», indicó la firma, que señaló que navegará por los mares y las islas de Japón «ofreciendo una experiencia de crucero diferente».

El diseño exterior e interior del barco ha sido creado por el diseñador francés Gwenaël Nicolas, de la empresa Curiosity, radicada en Tokio. Para llevar a cabo el proyecto, se inspiró en las islas del mar interior de Setouchi.

Viaje al interior del Sefu: el crucero de lujo japonés que los astilleros vigueses ayudan a construir en Viana do Castelo / Ryobi Holdings

Una de las principales características del Sefu es que tendrá la primera zona marina completa de estilo puerto deportivo instalada en un barco nuevo en Japón. Como es habitual, estará en la popa, con acceso directo al mar para que el pasaje pueda disfrutar de las actividades, como visitar islas remotas mediante pequeñas embarcaciones o con kayak.

El buque tendrá también una piscina infinita abierta en la séptima cubierta, una zona de tratamientos de spa y un área de fitness.

El barco contará con 60 habitaciones, ya que desde un principio se trasladó que tendría espacio para entre 100 y 150 personas. El diseño interior incorpora la idea japonesa de shakkei (paisaje prestado), una técnica tradicional de diseño de jardines y arquitectura japonés. Los camarotes estarán basados en materiales naturales japoneses y tonos suaves, combinando «materiales de alta calidad con formas redondeadas para crear espacios cálidos y acogedores».

En este apartado será clave el trabajo de la auxiliar viguesa Regenasa, en el que será uno de los proyectos más relevantes de sus más de 40 años de historia. «No es el barco de más volumen de negocio, pero es el más especial, no está al alcance de cualquier empresa», explicó a FARO Salvador González en el cuarenta aniversario de la firma.

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El Sefu también dispondrá de un restaurante principal y dos especializados, otro centrado en sushi y un bar. La idea es utilizar ingredientes de temporada en cada escala y productos locales difíciles de encontrar fuera de la zona. «El concepto será ofrecer 'un plato que solo puede disfrutarse aquí'», apunta R Yacht.