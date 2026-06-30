Galicia sufre el mayor batacazo inmobiliario de España con un desplome del 23% en las ventas

Precios irrefrenables, ventas en caída libre. Galicia protagoniza el mayor batacazo inmobiliario de toda España. El pasado mes de abril, la compraventa de viviendas se desplomó un 23% interanual en la comunidad, el descenso más brusco registrado por cualquier autonomía y el mayor retroceso para el mercado residencial gallego desde diciembre de 2024. Mientras el mercado se paraliza, los precios siguen avanzando: el metro cuadrado se encareció un 2,4%, tensionando aún más a compradores y familias, según el balance que acaba de publicar el Colegio Notarial de Galicia.

El desplome en el sector inmobiliario gallego se inscribe en una dinámica generalizada en España, aunque con una intensidad muy superior: 15 de las 17 comunidades registraron descensos en las compraventas de pisos y casas entre abril de 2025 y abril de este año. Galicia encabeza la caída, con un -23%, seguida de Cantabria (-21,7%), lo que sitúa al noroeste peninsular como el epicentro del retroceso inmobiliario.

Tendencia en España

Solo Castilla-La Mancha (0,7%) y Extremadura (1,2%) escapan de la tendencia, con crecimientos modestos que contrastan con el resto del país. En el conjunto de España, la caída es del 10,2%, menos abrupta pero igualmente significativa en la tendencia de los últimos meses, marcada por unos precios cada vez más prohibitivos.

A la hora del desembolso, el comportamiento es casi unánime: 16 comunidades encarecen la vivienda, con subidas especialmente fuertes en Asturias (24,2%) y La Rioja (19,8%). Solo Navarra rompe la tendencia, con un descenso del 3,9%.

Operaciones y precios

El pasado mes de abril, en Galicia se cerraron 2.131 operaciones, con un precio medio de 1.218 euros por metro cuadrado. El contraste es brutal: las compraventas de pisos se hunden un 29,4%, pero su precio sube un 12,7%, mientras que las viviendas unifamiliares caen un 6,3%, con precios prácticamente planos (-0,1%).

El acceso a financiación se complica. Galicia concedió en el cuarto mes del año 1.056 hipotecas, un 18,8% menos que un año antes. Sin embargo, la cuantía media subió un 13,4%, hasta 143.370 euros.

Solo el 49,6% de las compras se financió con hipoteca, frente al 55,6% nacional, pero cuando se recurre a ella, el préstamo cubre el 74,6% del precio, por encima de la media española.

Mientras tanto, España también retrocede, pero con mucha menos intensidad: las operaciones bajan un 10,2% y las hipotecas, un 6,3%, aunque los precios se disparan un 9,4%.

Pero el frenazo no afecta solo al ladrillo. La constitución de sociedades en Galicia en abril cayó un 18,6%, muy por encima del descenso nacional del 4,5%. Este dato sitúa a Galicia entre las autonomías con peor comportamiento empresarial.

Expectativas

Los datos revelan un mercado tensionado por varios frentes. En primer lugar, el desplome de operaciones, que indica pérdida de dinamismo y menor capacidad de acceso a la vivienda; en segundo lugar, los precios al alza, que desafían la lógica de un mercado en contracción y son una señal de oferta rígida y presión estructural; en tercer lugar, una financiación más restrictiva, con menos hipotecas y mayor cuantía media, lo que incrementa la vulnerabilidad de los compradores; y, por último, el retroceso empresarial, que apunta a un clima económico menos propicio para la inversión.

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Galicia entra así en una fase de riesgo inmobiliario: un mercado que se enfría cada vez más en actividad, pero se recalienta en precios, una combinación que anticipa tensiones económicas y sociales: compradores expulsados del mercado, inversión paralizada y señales de alerta para el tejido productivo.