Amper negocia compensaciones con la Xunta por ceder sus terrenos de Ferrol a SAIC

Amper ha formalizado su decisión de ceder 70.000 metros cuadrados en el puerto exterior de Ferrol para facilitar la implantación del grupo automovilístico SAIC, considerado por la Xunta como un proyecto industrial estratégico para Galicia. Esta reubicación obliga a la compañía a trasladar su futura planta de eólica marina al puerto exterior de A Coruña, donde prevé disponer de una concesión de 110.000 metros cuadrados en 2029, una superficie superior a la que tenía prevista inicialmente en Ferrol.

«Respecto a la previsión inicial de tener 70.000 metros cuadrados en el puerto exterior de Ferrol en 2028 y 40.000 en el Puerto Exterior de A Coruña en 2032, se pasará a tener 110.000 metros cuadrados en el puerto exterior de A Coruña en 2029 para poder encajar en el Puerto Exterior de Ferrol un proyecto industrial estratégico para Galicia y para España. Se están negociando con la Xunta de Galicia las compensaciones económicas asociadas y reasignando capacidades productivas durante el año 2028 a las instalaciones del grupo en As Somozas y Navacel junto con potencialmente otras de terceros», detalla Amper en la presentación que expuso ante la junta de accionistas celebrada este martes.

Retraso y compensaciones

El cambio de localización implica un retraso en el calendario industrial y una reorganización de capacidades productivas. Para cubrir el vacío operativo que se generará en 2028, Amper reasignará actividad a sus instalaciones de As Somozas, Navacel y, potencialmente, a infraestructuras de terceros.

Este desplazamiento forzado ha llevado a la compañía a abrir una negociación de compensaciones económicas con la Xunta, con el objetivo de equilibrar los costes derivados de la reubicación, la pérdida de superficie en Ferrol y la necesidad de acelerar inversiones en A Coruña.

En paralelo, Amper busca reforzar su músculo financiero con la entrada de un socio en WindWaves, su filial de eólica marina. La compañía prevé incorporar entre septiembre y octubre un coinversor que aporte 50 millones de euros —20 millones en 2026 y 30 millones en 2027— destinados a financiar las nuevas instalaciones en Langosteira y las inversiones previstas hasta 2028. Así lo recoge su plan estratégico 2026-2028, de acuerdo con la documentación enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la celebración de su junta general de accionistas.

En la unidad de negocio de energía y sostenibilidad, la firma reivindica haber avanzado en "importantes contratos" de servicios de distribución eléctrica en Brasil para Equatorial, haber continuado las inversiones (en este punto se refiere a la nueva fábrica de Elinsa e instalaciones de eólica marina en el puerto exterior de Ferrol y en As Somozas) y añade que se han formalizado las operaciones societarias previstas en el plan estratégico y de transformación (Navacel y adquisición del 49% restante de Elinsa).

Sobre la nueva fábrica de Elinsa, la documentación destaca los 10.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones en Morás (Arteixo, A Coruña) para el negocio de gestión y almacenamiento de energía "que estarán disponibles en septiembre/octubre de 2026".

Noticias relacionadas

"El grupo Amper está construyendo esta nueva fábrica de Elinsa en Morás (Arteixo, A Coruña), que estará disponible en septiembre/octubre de 2026, destinada, entre otros objetivos, a atender las necesidades productivas relacionadas con el contrato marco con Hitachi Energy / EKS. La inversión total prevista es de más de 20 millones de euros", apunta.

Fuente: La Opinión A Coruña