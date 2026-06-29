Automoción
Rueda asegura que SAIC no se limitará en Ferrol al ensamblaje de piezas: «Habrá fabricación»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el proyecto del grupo chino SAIC para instalar una planta de su marca MG en Ferrol es un «proceso gradual» que se irá desarrollando hasta incluir la fabricación y no solo el ensamblaje de piezas para el montaje de coches eléctricos.
En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha explicado que el objetivo de la compañía automovilística es «poder fabricar aquí» y evitar de esta manera los aranceles europeos que tiene que pagar por la fabricación fuera. Así que ahora empiezan por un proceso de ensamblaje, tal y como figura en la información sobre el proyecto publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pero «también habrá fabricación».
Al menos eso es lo que ha transmitido SAIC en sus contactos con la Xunta porque todo su despliegue en Ferrol «no tendría sentido si no hubiese también fabricación», ha apuntado Rueda, quien ha insistido en que se trata de un «despliegue gradual» que se iniciará con el desembarco de buques de la firma en Ferrol. Este es «el principio de magníficas noticias para el tejido industrial de Galicia», ha augurado.
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