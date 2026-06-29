Administraciones
El Gobierno da luz verde a la jubilación parcial de los empleados públicos tras más de un año de retraso
El Ejecutivo pactó con los sindicatos en diciembre de 2024 que el personal laboral pueda anticipar su retirada
El Gobierno ha aprobado en su Consejo de Ministros de este lunes dar luz verde a la jubilación parcial de los empleados públicos de la Administración. El Ejecutivo da cumplimiento así más de un año después al compromiso adquirido con los sindicatos para recuperar la posibilidad de que el personal laboral puedan anticipar progresivamente su retiro. Las administraciones podrán contratar relevistas para suplir a aquellos empleados que decidan acceder a la jubilación parcial. La medida ha sido aplaudida por las centrales, si bien han reivindicado que pueda extenderse también a los funcionarios.
El Consejo de Ministros celebrado este lunes ha dado luz verde a esta medida, según ha adelantado 'El País' y ha podido confirmar este medio. La medida pasa ahora este corte y deberá ser ratificada en el Congreso de los Diputados.
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Fuente: El Periódico
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