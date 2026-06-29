Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda

La cadena de supermercados Mercadona ha contratado en Galicia a 250 personas para la campaña de verano. Su objetivo es «garantizar un servicio óptimo en los establecimientos de la región durante el periodo estival». Refuerza así su plantilla en la comunidad, formada actualmente por más de 3.200 personas. Entre sus novedades, destaca la reapertura de su supermercado en Narón, su primera «Tienda 9» en Galicia.

Ubicada en la avenida do Mar número 102, luce un nuevo aspecto tras una reforma que ha supuesto una inversión de 2,4 millones y en la que han participado 35 proveedores de obra. Será la primera «Tienda 9» de Mercadona en la comunidad, modelo de supermercado que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

Entre las principales novedades de este supermercado, con una plantilla de 65 personas, está la «reorganización integral del espacio». «Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos», apunta la cadena, que «da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido». Asegura que también «favorece la actividad de su plantilla», ya que reduce desplazamientos a la hora de reponer y mejora la coordinación del equipo».

«De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio», añade Mercadona antes de indicar que «ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua».

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena. En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo. Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la «Tienda 9» incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Es una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación. Incluye una zona de descanso para los clientes.