El Gobierno eleva la previsión de crecimiento al 2,6% en 2026 y al 2,2% en 2027

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento de España hasta el 2,6% en 2026, lo que supone un alza de cuatro décimas respecto a las anteriores proyecciones, elaboradas en noviembre. Esta nueva cifra entra dentro de la actualización del cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno, un paso indispensable para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Moncloa se ha propuesto lanzar tras años sin noticias.

Del mismo modo, Cuerpo ha informado de que Economía prevé que el crecimiento para el próximo año, 2027, sea del 2,2%, lo que supone el alza de una décima respecto a las anteriores previsiones. Asimismo, el Gobierno ha incluido por primera vez en sus proyecciones escenarios más adelantados, en concreto hasta 2029. Así, el Ejecutivo sostiene que, según las proyecciones actuales, España seguirá creciendo por encima del 2% hasta 2029.

"El impacto de la Pandemia de Covid-19 y la posterior guerra de Ucrania no ha sido suficiente para perder el pulso de crecimiento que España llevaba registrando en los años anteriores. Hemos logrado salir de estas crisis sin cicatrices, cerrando la brecha respecto a la tendencia anterior a la pandemia", ha afirmado Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el vicepresidente ha detallado la prolongación de medidas anticrisis aprobada por el Ejecutivo.

Las medidas han amortiguado el impacto de la guerra

El ministro ha afirmado también que las medidas anticrisis desplegadas desde finales de marzo, que han sido prorrogadas parcialmente este mismo lunes, "han ayudado a amortiguar el impacto de la guerra". "Lo han hecho reduciendo la inflación, a ritmo de un punto por mes en los últimos tres meses", ha celebrado el ministro. Por otro lado, Cuerpo ha destacado que las medidas de alivio al precio de los carburantes se han trasladado satisfactoriamente a los precios en las gasolineras.

De la actualización del cuadro macroeconómico, que ha recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) al estar en línea con sus propias previsiones, Cuerpo ha informado de que sirve como base para el Informe de situación económica, que acompañará al techo de gasto como primer paso para la presentación de los PGE. Al hilo de esto, el vicepresidente ha anunciado que la próxima semana tendrá lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se reunirán los consejeros de Hacienda con el ministro Arcadi España.

Liderazgo europeo

Cuerpo no solo ha aportado proyecciones para el futuro de España, sino que ha reflexionado acerca del crecimiento que ha experimentado el país bajo el Gobierno actual. A tenor de un gráfico que ha mostrado durante su comparecencia, España sigue liderando en materia de crecimiento si se compara con sus principales socios europeos. Junto con Italia, España ha sido el único país de las mayores economías europeas que ha conseguido cerrar la brecha de crecimiento provocada por el Covid, dejando atrás a Francia y Alemania.

En comparación con las proyecciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, España ha crecido 15,2% puntos porcentuales de los 16,1% proyectados. Italia ha crecido 7,7%, un comportamiento idéntico a la proyección. Por otra parte, Alemania ha crecido solo 2,3%, cuando el organismo proyectaba 13, y Francia 9,5 puntos frente a los 14,8% que se pronosticaban. Así, de las cuatro economías, España ha crecido más del doble que Italia, superando ampliamente también a Francia y Alemania.

Consumo privado e inversión

Volviendo a las cifras, el vicepresidente primero ha afirmado que el crecimiento de España durante este año, dentro de la ventana de previsión 2026-2029, vendrá impulsado por el consumo privado y la inversión, que ha calificado como "pilares esenciales" de la expansión de la economía del país. Del mismo modo, Cuerpo ha explicado que, a diferencia de otros periodos, el crecimiento va aparejado de un incremento de la productividad por hora, así como de creación de empleo.

"El incremento de la productividad en el periodo de 2021 a 2025 está por encima de otros similares, como entre 2014 y 2019. Para niveles de crecimiento mayores, la productividad está por encima, lo que da lugar a una mejora significativa de la renta real disponible de los hogares", ha afirmado Cuerpo. Por otro lado, el titular de Economía ha reflexionado sobre el "acelerón", en sus propias palabras, experimentado por la afiliación a la seguridad social durante este último año, al que ha contribuido significativamente el proceso de regularización de inmigrantes acometido por el Gobierno.

Paro de único dígito este mismo año

"La expectativa es que el crecimiento de los últimos 12 meses esté en torno a los 600.000 afiliados, lo que supone un cierto acelerón respecto a los 500.000 anuales que llevábamos registrando en los últimos tiempos", ha afirmado Cuerpo. Al hilo de ello, el vicepresidente ha destacado que el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre se situará, según la previsión, en torno al 0,65% intertrimestral, un pronóstico ligeramente más conservador que el de la Airef, que lo sitúa por encima del 0,8%.

Con todo, hablando de cifras laborales, la previsión del Ejecutivo incluye que la tasa de paro pierda las dos cifras este mismo año, en 2026. Asimismo, Economía considera que esta tasa se acercará a la tasa estructural o de pleno empleo, similar a la que España exhibía en 2007, "en el medio plazo".