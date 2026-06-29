«La central reversible de Meirama tendrá un impacto económico de más de 800 millones y la mayor parte repercutirá en la comarca»

-¿Cómo funcionará la central hidroeléctrica reversible que proyectan en Meirama?

-Una central hidroeléctrica tradicional genera energía cuando el agua circula por una canalización, impulsada generalmente al caer desde un desnivel, y hace girar una turbina con su eje conectado al de un transformador eléctrico. En este caso existe un paso previo consistente en bombear el agua desde un deposito inferior a otro superior, consumiendo energía. El agua queda así almacenada en el depósito superior para ser empleada posteriormente mediante su turbinación al devolverla al depósito inferior en sentido inverso, con la particularidad de que este proceso puede repetirse continuamente al no consumir ni desviarse el agua. Se trata, por tanto, de un sistema de almacenamiento de energía, no de generación, que utiliza agua sin consumirla.

-¿En qué punto se encuentra el proyecto y qué calendario manejan hasta su puesta en funcionamiento?

-Desde que empezamos a estudiar el proyecto en 2021 hemos conseguido la concesión de aguas y la declaración como Proyecto Industrial Estratégico por parte de la Xunta. El mes pasado, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) otorgó una ayuda de fondos europeos de 30 millones de euros, y este mes el Instituto de Transición Justa nos adjudicó la capacidad de conexión existente en la subestación de Red Eléctrica de Meirama. En octubre del año pasado se sometió a información pública el estudio de impacto ambiental y se solicitaron los preceptivos informes a los numerosos organismos afectados, de los que ya se han recibido casi todos, por lo que esperamos que a finales de este año el Ministerio para la Transición Ecológica otorgue la licencia ambiental y, en el primer semestre de 2027, la autotización administrativa. Pero todavía queda camino. Como en todos los proyectos de esta envergadura, la tramitación es larga y compleja, probablemente más que su construcción. Aún deberán completarse estudios posteriores, algunos provenientes del propio proceso de validación ambiental, y gestionar los terrenos necesarios. Una vez finalizada la tramitación ambiental, con los condicionados de los informes sectoriales y las alegaciones, como es preceptivo se presentará ante Augas de Galicia el proyecto constructivo en el que, entre otros alcances, se calcularán estructuralmente todos sus elementos. El inicio de las obras está programado para finales de 2028 o principios de 2029, con un plazo de ejecución de 5 o 6 años. Su entrada en funcionamiento está prevista en 2035.

-¿Qué implicará para Cerceda y su entorno en términos de empleo directo o indirecto, inversiones y potencial generación de riqueza?

-La inversión directa prevista supera los 450 millones de euros y se estima que originará un impacto económico de más de 800 millones, la mayor parte del cual repercutirá en la comarca, mediante el empleo de materias primas, equipos, empresas, servicios y componentes locales, impuestos directos y retorno fiscal. El empleo directo durante los 5 o 6 años de construcción alcanzará los 350 puestos de trabajo, y el empleo indirecto asociado será de unos 200 trabajadores. En la operación y mantenimiento durante los 75 años de explotación se crearán unos 40 puestos de trabajo. El proyecto es un generador de empleo de calidad, lo que permitirá no solo retener en la zona a parte de los trabajadores afectados por el cierre de la central térmica de Meirama, sino también la incorporación de trabajadores jóvenes en un sector que experimentará un gran crecimiento en el futuro, garantizando su desarrollo profesional. Nuestra prioridad es cubrirlos con talento local, en parte a través de los programas de formación comprometidos, y también atraer talento y fijar población, contribuyendo de forma activa a la lucha contra la despoblación en la zona. Además, el proyecto actuará como tractor respecto al desarrollo de otras actividades asociadas al mismo: mantenimiento, automatización, automatización y digitalización industrial, centros tecnológicos y grandes consumidoras de energía, entre otros. Permitirá, en suma, cerrar el círculo de la transición justa en una zona afectada por el cierre de la central térmica de Meirama. El impacto social y económico directo e inducido permitirá compensar el actual escenario de desindustrialización económica, con un proyecto basado en el aprovechamiento de un recurso renovable.

Más de 1.000 empleos en una década en Cerceda, Ordes, Carral, Tordoia y A Laracha

-¿Apostarán por empresas locales para los trabajos de construcción?

-Los promotores del proyecto son empresas gallegas con una amplia experiencia y solvencia, técnica y empresarial, acumulada y demostrada. Su compromiso con el territorio se refleja en su historia. Además, en el concurso convocado por el Instituto de Transición Justa para el acceso a la red eléctrica hemos comprometido un considerable plan industrial con la creación de más de 100 puestos de trabajo permanentes, independientemente de los generados en la propia construcción, a lo largo de los próximos 10 años en los concellos de la Zona de Transición Justa (Cerceda, Ordes, Carral, Tordoia y A Laracha), y, entre otros, el compromiso de invertir al menos un 30% del total de inversión del proyecto, unos 150 millones de euros, en la cadena de valor en la provincia de A Coruña, empleando empresas gallegas del sector de la construcción, ingeniería y servicios, durante un periodo de más de cinco años.

Jesús Berzosa / Jesús Prieto

-¿Qué explica la elección de Cerceda para la ubicación de la central hidroeléctrica reversible?

-El proyecto plantea el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes en la zona, en particular el lago de As Encrobas como depósito inferior, el gran desnivel existente con respecto al Monte de Caroliño y la cercanía de la subestación de Meirama necesaria para la conexión a la red eléctrica. Por otro lado, se sitúa en municipios afectados por un negativo impacto económico y social derivado del cierre de la central térmica de Meirama, y, por tanto, objeto de las políticas de apoyo del convenio de transción justa. Además, su situación es estratégica respecto a las necesidades de infraestructuras de ajuste y apoyo del sistema eléctrico desde un punto de vista técnico.

-¿Qué le diría a las personas que se oponen a este tipo de proyectos alegando un impacto sobre el medio ambiente o la vida en esas zonas?

-La protección del medio ambiente y la compatibilidad con otros usos del agua han sido objetivos centrales de Coventina Renovables desde la concepción del proyecto. El propio diseño del complejo, en su mayoría subterráneo, permitirá limitar las afecciones durante la construcción y minimizar el impacto visual. La integración en el entorno del depósito superior y la subestación, únicos elementos superficiales, se conseguirá mediante la creación en las zonas afectadas de un bosque con especies autóctonas y una red de caminos, configurando un espacio natural para disfrute del público general. Además, se ha prestado especial atención para evitar la ubicación de las infraestructuras en áreas medioambientalmente protegidas (Red Natura, Zonas de Especial Protección para las Aves, Reservas de la Biosfera, áreas de interés paisajístico y zonas húmedas protegidas), con el objetivo de minimizar los impactos del proyecto sobre los ecosistemas naturales y la biodiversidad. El proyecto también garantiza su compatibilidad con actividades recreativas y deportivas que puedan desarrollarse en el lago, tales como el baño, el piragüismo o la pesca deportiva, gracias a la escasa oscilación y reducida tasa de variación que el funcionamiento de la instalación inducirá en el nivel del lago. Algunas de estas actividades son ya objeto de colaboración con el concello para su mejora e implementación.

Mensaje de tranquilidad sobre los efectos en el suministro de agua

-El proyecto ha generado preocupación por el potencial impacto sobre el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. ¿En qué aspectos se basan para lanzar un mensaje de tranquilidad?

-La interferencia con el suministro de agua al área de A Coruña solo podría materializarse a través de una alteración de los caudales que recibe el río Barcés desde el lago, o de una contaminación de estas aguas que las inhabilitara para el consumo. Ambas cuestiones fueron puestas de manifiesto en el proceso concesional, que incluyó en su condicionado la exigencia de realizar los estudios necesarios para garantizar que ninguna de esas circunstancias tuviese lugar. Respecto a la cantidad de agua disponible, la central utiliza agua sin consumirla, turbina y bombea el mismo volumen entre dos depósitos. La reserva prevista expresamente en la planificación hidrológica para la zona metropolitana de A Coruña en caso de extrema sequía (24 hectómetros cúbicos) estará garantizada, compatible con la operación de la central, que tiene su toma a una profundidad incrementada los 15 metros correspondientes a la citada reserva. El proyecto, finalmente, incluye una adecuación del canal que conecta el lago y el Barcés, de forma que los flujos entre ambos no variarán respecto a los actuales con las diferencias de nivel que se produzcan en el lago, y permitirán la conectividad ecológica entre el Lago das Encrobas y el Río Barcés mediante un ingenioso sistema de escalas y esclusas en el canal de desagüe actual del lago, de modo que los caudales ecológicos en el río siempre queden garantizados y la fauna acuática de la zona pueda seguir migrando sin interrupción. Respecto al mantenimiento de la calidad del agua, se ve favorecido por una característica propia de los lagos de origen minero, como es la acumulación en las zonas más profundas del agua ácida con altas concentraciones de solutos, ion sulfato principalmente. En este caso, estas aguas se sitúan unos 130 metros por debajo de la superficie y no se mezclan con las de las capas superiores. Entendemos la preocupación por este asunto crítico, y por ello hemos dejado su estudio en manos de los mejores expertos en la materia de la Universidad Politécnica de Madrid, quienes analizaron todas las interacciones imaginables del proyecto. Este estudio concluye que las corrientes de los ciclos de operación ni siquiera se aproximan a las aguas de fondo, por lo que éstas permanecerán estables, fijas y confinadas, sin interaccionar con las capas superiores y, por tanto, sin alterar su calidad, por lo que ésta se mantendrá tal y como se encuentra ahora.De forma natural, el funcionamiento de una central hidroeléctrica no altera la calidad del agua. Además, el volumen de la balsa superior representa poco más del 3% del total presente en el lago, menos de 5 hectómetros cúbicos frente a 148. La calidad del agua será la del propio lago. Descartadas ambas cuestiones, todos los efectos que de ellas pudieran derivarse y transmitirse a lo largo de la cuenca también deben descartarse, incluyendo las captaciones actuales, otros usos del agua, flora, fauna o espacios naturales.

-Tanto proyectos de eólica como otras iniciativas para instalar centrales reversibles en Galicia han generado rechazo entre parte de la población de las zonas donde se ubicarían. ¿Temen la contestación social?

-Escuchamos y trabajamos con evidencias técnicas. Este proyecto solo avanzará si supera la evaluación ambiental y social con todas las garantías. A cambio, ofrece almacenamiento firme para integrar renovables y garantizar la estabilidad del sistema, cuya importancia pudimos comprobar el día del apagón de 2025, y beneficios locales tangibles, como inversión, empleo, formación, autoconsumo, biodiversidad y desarrollo de actividades en el territorio. Mantenemos un marco de colaboración con el concello de Cerceda que esperamos ampliar al resto de concellos de la zona. El proyecto fomenta la introducción de energías renovables en el ciclo productivo de otras empresas, sentando las bases de una economía circular, y esperamos que fomente la conciencia social alrededor del potencial de los recursos renovables, de modo que éstos se visualicen como aprovechables por parte de la sociedad y se tome conciencia de las posibilidades de los mismos. Llegados a este punto, estimamos de interés poner en valor la labor de las administraciones competentes, que han puesto el acento en todas estas cuestiones desde el trámite concesional, así como el de todos los profesionales y expertos que han desarrollado los estudios que forman parte del estudio de impacto ambiental, expuesto a información de todos los interesados. Por todo ello, esperamos que la sociedad en su conjunto reflexione sobre cómo espera avanzar en la recuperación de zonas deprimidas económicamente si no es con inversiones en proyectos empresariales; cómo espera conseguir la disminución de producción de dióxido de carbono sin energías renovables que sustituyan a las provenientes de combustibles fósiles; y que exija a los comentarios críticos el mismo rigor que hemos empleado el resto de los implicados en este proyecto y no se deje influir por intereses demasiadas veces muy poco “ambientales”.

-¿Qué papel puede jugar una central reversible como la que plantean para la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico, en un escenario de creciente peso de tecnologías como la eólica y la fotovoltaica?

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-La gestión del sistema eléctrico se enfrenta a nuevos desafíos debido a la integración de la generación renovable de carácter no gestionable, caracterizada por su intermitencia y dependencia de las condiciones climáticas, que difiere significativamente de la tradicional generación gestionable, como las centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares. Por sus características técnicas, la eólica y fotovoltaica no colaboran en mantener la frecuencia de la red en caso de incidentes, por ejemplo una caída de generación. Esta situación compromete gravemente la seguridad de suministro. Mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad, en condiciones de seguridad y fiabilidad, se ha vuelto así más complejo, lo que requiere una mayor capacidad del sistema para actuar con flexibilidad. Hoy en día estos ajustes del sistema se consiguen mediante la capacidad de la gran hidráulica, las centrales térmicas y nucleares. La clave está en que la progresiva eliminación de estas dos últimas, con objetivos parciales en 2030, 2035 y su total desaparición en 2050, no solo obligan a la sustitución de su capacidad de generación por renovables, con el incremento de esos citados efectos indeseados, sino que obligan a sustituir su capacidad de regular el sistema, de prestar esos imprescindibles servicios de ajuste. En este escenario, el almacenamiento de energía tiene un papel crucial. Proporciona la flexibilidad necesaria para evitar los vertidos de energía eléctrica, y mejora la capacidad de gestión en situaciones de incidentes en el sistema. Los dos sistemas de almacenamiento existentes en la actualidad son las baterías y el bombeo hidráulico reversible. Aunque son sistemas que se complementan, este último presenta notables ventajas, gracias a su flexibilidad, rápida respuesta, fiabilidad, capacidad, eficiencia y sostenibilidad. Su principal limitación es que sólo puede implementarse en ubicaciones específicas, dependiendo de factores como la orografía, geología, hidrología y la existencia de red de transporte.