Los accionistas de Abanca respaldan las cuentas de 2025 y refrendan el nombramiento de dos nuevos consejeros independientes

Abanca celebró este lunes su junta anual de accionistas, encabezada esta vez por el consejero delegado, Francisco Botas. Estuvo representado algo más del 84% del capital social. Por amplia mayoría, se respaldaron las cuentas y el informe de gestión de 2025, con un beneficio neto de 902,4 millones de euros y una rentabilidad sobre sus fondos propios (ROTE, que excluye intangibles como el fondo de comercio y las emisiones de deuda) del 15,1%. «La entidad superó con claridad sus objetivos de negocio y resultado para el año, acreditando su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de su modelo de negocio», señala el grupo financiero líder en Galicia, en los dos primeros puestos del ranking del sector en todo el país por variación de margen de intereses, ingresos por prestación de servicios y margen básico. El negocio creció el 6,1% el pasado ejercicio y la tasa de morosidad se quedó en el 2,1%.

En la cita se lanzó un mensaje de apoyo para el pueblo de Venezuela, «que sufre las consecuencias del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles». De allí es el presidente y propietario de la entidad, Juan Carlos Escotet, y está afincado su primer gran proyecto financiero, Banesco. Hasta su país natal se trasladó poco después de los seísmos.

Francisco Botas en primera línea junto a parte del consejo de administración de Abanca. / FDV

La junta aprobó también la propuesta de nombramiento de dos nuevos consejeros independientes. Son Antonio Crespo Ybáñez, que acumula una experiencia de más de 40 años en sectores de IT y consultoría, con cargos destacados en Deloitte; y Alfonso de Castro González, que hizo carrera en el Santander desde 1991, ocupando puestos como responsable de crédito en Europa. Salieron adelante también la reelección por cuatro años más de Leticia Iglesias Herraiz y la ratificación de Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Retribuciones

En el orden del día se incluía la aprobación de la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración a la alta dirección. La propuesta es para 26 personas: el consejero delegado, 15 directores generales y asimilados y 10 en direcciones ejecutivas, comerciales y mercado de capitales. La componente variable en sus casos puede llegar al 200% de la parte fija de sus retribuciones. El importe máximo estimado es de 8,3 millones de euros.