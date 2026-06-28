Nueva Pescanova amplía su 'plan Mozambique' y busca también «socios» para sus filiales de Guatemala, Francia y Nicaragua

Aunque dispuso de dos filiales dedicadas a la cría y cultivo de salmón (Acuinova y Nova Austral, en Chile), y una más en Brasil para la tilapia, la actividad acuícola propia de Nueva Pescanova se limita a día de hoy a dos especies: langostino vannamei y rodaballo. Son segmentos clave para el grupo, aunque presentan una contribución desigual según qué activos: la filial camaronera de Ecuador reporta beneficios —casi 6 millones de euros en el ejercicio 2025, con 35.500 toneladas de producción directa— e Insuiña elevó sus ventas un 20% en el mismo periodo, también con resultado positivo, según los balances depositados en el Registro Mercantil por las mercantiles Novapesca Trading e Insuiña, respectivamente. A la sombra de estos buenos resultados quedaron las acuícolas de Nicaragua y Guatemala, con pérdidas conjuntas superiores a los 18 millones de euros.

Así que, dentro de un proceso de «revisión estratégica» de sus activos internacionales, Nueva Pescanova ha decidido salir al mercado para localizar «partners» que contribuyan a la explotación y gestión de las filiales Camanica (la nicaragüense) y Nova Guatemala, según ha podido saber FARO en fuentes de toda solvencia. Es un procedimiento que ya había iniciado con la de Mozambique, como avanzó FARO en primicia el pasado mes de enero, y que extenderá también a la división de fresco de la de Francia.

La multinacional pesquera no se fija plazos determinados pero sí ha iniciado conversaciones con potenciales socios, cuya identidad no ha trascendido. La participación que éstos puedan asumir en estas empresas, si parcial o total —esto es, si se formaliza una desinversión plena—, se analizará «caso por caso». El objetivo principal, abundan los interlocutores consultados por este periódico, pasa por buscar la mayor eficiencia posible y creación de valor para, a la postre, consolidar el break even superado ya el pasado año, cuando el holding obtuvo beneficios y volvió a rebasar los 1.000 millones de negocio. Y, por el camino, localizar empresas que aporten volumen complementario al negocio o capacidad de inversión.

Las cifras

Es una operación quirúrgica que no afecta a los pilares básicos que sustentan la actividad de Nueva Pescanova. Como ya desgranó FARO, Nova Guatemala lleva tres años sin producción en las 80 hectáreas de las que dispone en Champerico, donde sí tuvo actividad en la planta de procesado, aunque muy baja (2.903 toneladas). El rendimiento en cuanto a cultivos de Camanica también resultó bajo en el último año, con 8.500 toneladas de vannamei, y otras casi 8.500 toneladas procesadas en la fábrica de Chinandega. Nada que ver con las 35.482,6 toneladas de producción directa de Promarisco, la filial de Ecuador: su centro industrial rebasó las 60.250 toneladas anuales.

De acuerdo a la última información remitida a la Bolsa de Valores de Guayaquil —no cotiza en Bolsa, pero sí es emisora de obligaciones—, Promarisco tuvo ingresos superiores a los 238 millones de dólares en 2024 (209,2 millones de euros, al tipo actual de cambio), tras un incremento del 10% en las ventas y ebitda positivo. Ecuador es el mayor exportador mundial de langostino vannamei: España, China y Estados Unidos son sus principales clientes. El país mantiene la amonestación de la Comisión Europea en materia pesquera, con tarjeta amarilla, por su laxitud en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés); aspira a levantarla a lo largo de este año.

En el caso de Francia, Nueva Pescanova dispone de dos centros industriales: en Boulogne-sur-Mer, donde está uno de los tres mayores puertos de pesca fresca de Europa, y Lorient. Aunque su presencia en suelo galo se remonta a comienzos de los ochenta, la apuesta de la compañía por este país se consolidó en 2006 con la compra de Krustanord por 25,5 millones de euros. La búsqueda de un partner, para esta filial, quedará perimetrada únicamente al negocio del pescado fresco. Francia, Guatemala y Nicaragua sumaban, a cierre del pasado año y según el Informe de Estado no Financiero de la multinacional, más de 1.700 trabajadores.

Por último, este periódico ya abordó el procedimiento emprendido con Pescamar, la filial mozambiqueña, que cuenta con 26 barcos, todos ellos de pequeño porte, cuyas capturas conjuntas están por debajo de las 3.000 toneladas anuales, frente a las 15.500 toneladas promedio de Argentina o las más de 21.000 de Namibia. Este grupo aporta un negocio de unos 25 millones al año al conjunto de la multinacional. De modo que, en el aspecto económico, la aportación de Pescamar es limitada, como lo será también su eventual retirada al completo del perímetro de consolidación. Cuestión distinta es el aspecto sociolaboral —la desinversión conllevaría la subrogación de más de medio millar de trabajadores— y, si se quiere, el de arraigo cultural. Además de la propia actividad pesquera, esta subsidiaria cuenta con un astillero dotado de dique seco —Beiranave, presta servicio a terceros dada su ubicación estratégica— y talleres que han trabajado incluso para Caminhos de Ferro, la compañía ferroviaria pública mozambiqueña.

Inversión

Al margen de esta estrategia de optimización de activos, Nueva Pescanova ha llegado a un acuerdo para la compra de un buque nuevo para el caladero namibio, como anticipó FARO en fuentes del sector y confirmaría la pesquera días después. Se trata del Olupale, entregado en el año 2020 por Armón Gijón para una joint-venture namibia participada por la armadora viguesa Copemar; no llegó a estrenarse. Fue diseñado y habilitado para acoger a hasta 66 personas a bordo y dotado con un parque de pesca de última generación de la auxiliar viguesa Josmar.

Se dedicará a la captura y procesado a bordo de merluza, una de las especies principales del caladero namibio y de la filial NovaNam, y alcanzará previsiblemente las 2.500 toneladas anuales de producto. Reemplazará al emblemático Mar del Cabo, retirado de servicio hace un año tras sufrir un incendio durante trabajos periódicos de acondicionamiento en el syncrolift de Walvis Bay.