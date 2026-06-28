El Gobierno aprueba este lunes medidas frente a la guerra de Irán junto con el nuevo cuadro macro de Presupuestos

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este lunes, 29 de junio, el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

El Ejecutivo ha decidido abordar ambos trámites este lunes en lugar del martes, que es cuando suelen celebrarse estas reuniones, porque que las actuales medidas anticrisis decaen en buena parte el 30 de junio.

Aunque se desconocen las medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que será «un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país».

El conflicto internacional de la guerra de Irán provocó que el pasado marzo el Gobierno aprobara un decreto ley con ayudas fiscales para paliar las consecuencias que tuvo especialmente sobre los precios energéticos.

Sin embargo, algunas de esas medidas como la rebaja del IVA a la electricidad o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decayeron este mes de junio dada la favorable evolución de los precios.

El Gobierno ha estado monitorizando la situación y se ha reunido con agentes sociales y los sectores más expuestos al 'shock' para decidir la aprobación de nuevas medidas.

Como todo decreto ley, el texto se aprobará primero en Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después tendrá un plazo de treinta días para ir al Congreso, que decidirá si lo convalida o lo deroga.

En esta línea, el presidente del Gobierno ya ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen el nuevo real decreto-ley cuando llegue a las Cortes Generales y también ha asegurado que pondrá los recursos del Estado «todo el tiempo que sea necesario» para proteger a la economía de las consecuencias de la guerra en Irán.

Cuadro macro

De su lado, Pedro Sánchez ha reafirmado en varias ocasiones la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida para la tramitación de este proyecto.

El próximo paso será la presentación del cuadro macroeconómico, que estará condicionado por la incertidumbre geopolítica y el impacto, especialmente en la subida de precios, de la guerra en Oriente Próximo.

De ahí que el Ejecutivo haya decidido que la revisión de proyecciones se produzca a la par de la aprobación del real decreto ley de medidas frente a las consecuencias de la guerra.

Una vez presentado el cuadro y aclaradas las medidas que se desplegarán después del 30 de junio, el siguiente paso de la tramitación de Presupuestos es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

El Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Así, esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como el PNV, ya ha encomendado al Gobierno a presentar el proyecto de cuentas públicas y, si no es capaz de aprobarlo, a convocar comicios generales.

Previsión de crecimiento del PIB

Actualmente, el Gobierno prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) este año del 2,2%, algo por debajo de organismos como el Banco de España, que lo sitúa en el 2,3%, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ve posible elevar sus estimaciones al entorno del 2,4%.

Otros organismos internacionales como la Comisión Europea sitúa el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en el 2,4% este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más prudente y prevé que se quedará en el 2,1%.

Con motivo de la presentación hace unos meses del 'Informe Anual de Progreso', que cada Estado miembro debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril en cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales, el Gobierno comunicó su decisión de mantener, de momento, su previsión de crecimiento en el 2,2% para el año 2026, el «rango prudente» de las proyecciones que han ido publicando diferentes instituciones.

En materia fiscal, la previsión de déficit para el cierre de 2026 del Gobierno ha bajado del 2,1% planteado en noviembre, al 1,6% previsto ahora --quitando los gastos específicos one-offs--.

Además, el Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.