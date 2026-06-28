Berlín cancela su mayor proyecto militar naval: cancela el pedido de las fragatas F126 a Damen por «sobrecostes» y «riesgos»

Estaba considerado como el mayor proyecto de construcción naval militar de Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: seis fragatas «multimisión» de 166 metros de eslora y 26 nudos de velocidad máxima con capacidad para 198 tripulantes. El programa de las fragatas F126 sería una exhibición de la capacidad armamentística del país, a cambio de una inversión de en torno a 10.000 millones de euros, y ejecutado al completo para el año 2033. Pero los enormes problemas de la compañía contratista, la gigante Damen, ha echado por tierra todos los planes. El Ministerio de Defensa ha cancelado el pedido debido a los «importantes retrasos en el proyecto, los previsibles aumentos de costes y los riesgos asociados al cambio de contratista principal».

Según ha indicado el propio departamento que dirige Boris Pistorius, la reactivación del programa F126 incrementaría el coste hasta los 18.000 millones de euros, teniendo en cuenta que habría que encomendar la construcción de las fragatas a otro astillero —evaluó las opciones con Naval Vessels Lürssen BV & Co. KG (NVL)— y digerir las penalizaciones y pagos pendientes a Damen. «El gobierno alemán habría tenido que renunciar contractualmente a cualquier posible reclamación por daños y perjuicios contra el contratista anterior», ha reconocido el departamento federal de Defensa en un comunicado.

Fragata del modelo MEKO A-200 / TKMS

Para reemplazar el vacío que dejan las fragatas estrella, Berlín ha optado por contratar la construcción de unidades más económicas a otra compañía, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). «Tras una revisión exhaustiva, el Inspector de la Armada ha confirmado que las fragatas MEKO A-200 DEU serían capaces de cumplir la misión principal de la Armada alemana —la guerra antisubmarina— y, por consiguiente, de cumplir con las obligaciones de la OTAN». Las cuatro primeras fragatas Thyssen costarían 6.300 millones de euros; otras cuatro opcionales supondrían el desembolso adicional de 5.300 millones. Las embarcaciones de TKMS son más pequeñas, de 121 metros de eslora, con capacidad para 125 personas a bordo.

Problemas

No están claras todavía las consecuencias para Grupo Damen, que no se ha pronunciado oficialmente después de que Defensa anunciara la cancelación del proyecto, este pasado miércoles. Sobre la mesa todavía tiene un procedimiento judicial iniciado a instancias de la Fiscalía del país (Openbaar Ministerie, OM), que sostiene que la dirección de Damen entregó grúas de cubierta en la primavera y verano de 2022 al astillero JSC Onego, ubicado en la ciudad rusa de Petrozavodsk, falsificando documentos de exportación para ocultar el verdadero destino de los productos. La compañía argumentó que dejó de hacer envíos a Rusia en cuanto entraron en vigor las sanciones y también que aquellas grúas no habían sido diseñadas específicamente para estos barcos.

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Damen Shipyards es rival del naval gallego en los contratos y en los despachos: fue el que en 2006 promovió la denuncia contra el antiguo sistema de bonificaciones fiscales del naval en España, el viejo tax lease, que llevó al sector naval a un punto de asfixia que se tradujo en el cierre de factorías y miles de despidos.