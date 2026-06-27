SAIC importará piezas «de forma predominante» para montar coches en Ferrol en una planta que culminará en 2031

El plan de SAIC para montar coches en el norte de Galicia va tomando forma. El DOG anunció ayer la exposición pública del proyecto y el estudio de impacto ambiental (EIA) de la factoría que se situará en el puerto exterior de Ferrol. Los documentos podrán recibir comentarios hasta el próximo 7 de agosto y en ellos se desvelan algunas de las interioridades de la planta y, sobre todo, de su operativa. La instalación ocupará un total de 460.000 metros cuadrados, aunque al taller de ensamblaje se destinará solo el 16% de total, menos de 70.000 m². Y es que la logística no será accesoria, sino central para el proyecto: generará casi el mismo volumen de empleo que el ensamblaje gestionando la exportación y la importación, ya que las carrocerías llegarán hechas y pintadas y los componentes serán importados «de forma predominante».

Tras el anuncio del pasado 1 de junio y la declaración de Proxecto Industrial Estratéxico (PIE), la publicación en el diario oficial supone un paso decisivo. Aunque desde la Xunta se apuntó que SAIC haría sus coches de la marca MG con «una fabricación elevadamente local», tanto el proyecto como el estudio de impacto ambiental confirman que el ensamblaje de vehículos se nutrirá con lo que llegue desde el exterior. En concreto, vehículos despiezados a través del formato SKD (semi knocked down), es decir, con la carrocería ya montada y pintada y los componentes por separado, paso previo habitual las colecciones CKD (completely knocked down).

Según el proyecto básico de 458 páginas, elaborado junto a la empresa estatal china AE Corp y la coruñesa Instra Ingenieros, la primera base de SAIC en la Unión Europea («SAIC EU Base Project») supondrá 196,9 millones de euros de inversión y ocupará 425.462 m² de la concesión del puerto, solicitada el pasado abril y que supondrá desplazar a Amper al puerto exterior de A Coruña. «La infraestructura portuaria es el factor estructural que determina la localización y viabilidad del conjunto del proyecto», resume el documento, que además de la importación de piezas resalta la «expedición del producto terminado hacia los mercados europeos e internacionales». Una «dependencia» que «se mantiene a lo largo de todo el horizonte del proyecto con independencia del grado de localización del aprovisionamiento de componentes».

El grueso del espacio se dedicará tanto al almacenaje como a la logística y al aparcamiento de vehículos finalizados. En una primera fase, el taller de ensamblaje ocupará 69.150 m², con una nave de 457 metros de largo por casi 170 de ancho. Adosadas estarán las oficinas principales y separados por un vial de servidumbre se levantará un circuito de pruebas y el lugar de almacenaje exterior de vehículos terminados con sus oficinas. Incluirá también aparcamiento para los trabajadores, un millar entre los 460 para operaciones logísticas y 540 para las productivas.

Segunda fase

Si todo va según lo previsto, la segunda fase del proyecto supondrá un incremento de aproximadamente 100.500 metros cuadrados, tanto de almacenaje exterior como de taller de ensamblaje. Una vez más, la parte de montaje de coches, al norte de la parcela, será minoritaria (representa el 14% de la ampliación), mientras que para ganar más espacio para guardar piezas o aparcar coches se incorporará una superficie anexa al circuito de pruebas y una más en el otro extremo del puerto, separada, de 43.798 m². Esta fase, que no cita la incorporación de talleres de pintura o ferraje para avanzar en fabricación local, rematará en 2031 si nada se tuerce.

¿Cómo será la operativa? La producción de coches MG híbridos y eléctricos se dividirá en seis espacios: un almacén de carrocerías, que las recibe ya pintadas, las ordena y las prepara para el montaje; una línea interior para instalar todo el equipamiento del habitáculo, como cableado, salpicadero, lunas, tapicería; zona de chasis para colocar suspensiones, baterías, paragolpes, asientos y ruedas; área de ensamblaje final para la carga de líquidos del coche, colocar las puertas y ajustar acabados; espacio de premontaje, donde se preparan por separado piezas complejas (puertas, salpicadero, eje trasero) para acelerar el montaje, y, por último, la inspección y reparación, donde se comprueba la calidad final del vehículo.

Para alcanzar la capacidad comprometida de 120.000 coches al año, el consumo anual previsto de energía será de 16.921 MWh por año (está previsto que la fábrica tenga su propia central fotovoltaica), junto a otros 210,6 metros cúbicos de agua al día.

Impacto

En cuanto al estudio de impacto ambiental, preparado por los mismos actores y la firma Tecnoambiente, en sus 606 páginas se recoge que antes de decantarse por Ferrol se barajó como alternativa un espacio en el polígono de Penapurreira, en As Pontes, que en este caso se dividía en tres áreas con un espacio total de 983.000 m2. La zona portuaria se calificó como la «óptima» para la operativa que prevé SAIC.

En cuanto a los impactos previstos, el estudio de la compañía estima que la fábrica será «compatible» con su entorno, principalmente la Red Natura 2000 a través de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar. En general, se priorizarán que las obras y el montaje se realice en periodo diurno, se humedecerán superficies para evitar que se levante polvo y se vigilará que no haya nidos activos en el área. También se aplicará un diseño de la planta que minimice los ruidos, se seguirán los niveles de acústica y se utilizará una «iluminación técnica de bajo impacto».