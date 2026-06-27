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Las obras de SAIC en Ferrol: 170 millones entre maquinaria y obra civil y 18 meses de trabajos para la primera fase

La empresa china quiere iniciar la construcción ya el próximo año y plantea que la fábrica tenga una vida útil de 50 años

Los casi 200 millones de todo el proyecto incluyen 15,8 millones para el desarrollo de producto e I+D

Interior de una de las plantas del grupo estatal SAIC en China.

Interior de una de las plantas del grupo estatal SAIC en China. / SAIC

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

El proyecto de SAIC a exposición pública pone cifras y plazos a su fábrica de Ferrol. El cronograma establecido por el fabricante establece que el inicio de obras comenzará ya el próximo año para desarrollar la primera fase, en la que se creará la zona de almacenamiento y el taller de ensamblaje para montar los coches con las carrocerías y componentes llegados de fuera. En total, 170 millones de euros en obras, entre la construcción civil y la maquinaria. Todo para disponer de una factoría con una vida útil de 50 años.

Según los documentos adjuntados para la tramitación del proyecto industrial estratégico (PIE), la primera fase estará culminada y funcionando en 2028, como se anunció en su momento. En el conjunto de los casi 197 millones de euros de la inversión, los trabajos necesarios se han cifrado en 121 millones de obra civil, 49,2 millones para la maquinaria que se instalará y 2,2 millones en otros equipamientos. En cuanto a producto, el plan incluye 15,8 millones de euros, incluyendo 8,3 millones en I+D, 6,5 en «herramientas» y menos de un millón en «otros activos fijos».

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La primera fase se alargará durante 18 meses y la segunda contará con un plazo de ejecución de otras 16 mensualidades.

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