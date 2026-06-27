Las obras de SAIC en Ferrol: 170 millones entre maquinaria y obra civil y 18 meses de trabajos para la primera fase
La empresa china quiere iniciar la construcción ya el próximo año y plantea que la fábrica tenga una vida útil de 50 años
Los casi 200 millones de todo el proyecto incluyen 15,8 millones para el desarrollo de producto e I+D
El proyecto de SAIC a exposición pública pone cifras y plazos a su fábrica de Ferrol. El cronograma establecido por el fabricante establece que el inicio de obras comenzará ya el próximo año para desarrollar la primera fase, en la que se creará la zona de almacenamiento y el taller de ensamblaje para montar los coches con las carrocerías y componentes llegados de fuera. En total, 170 millones de euros en obras, entre la construcción civil y la maquinaria. Todo para disponer de una factoría con una vida útil de 50 años.
Según los documentos adjuntados para la tramitación del proyecto industrial estratégico (PIE), la primera fase estará culminada y funcionando en 2028, como se anunció en su momento. En el conjunto de los casi 197 millones de euros de la inversión, los trabajos necesarios se han cifrado en 121 millones de obra civil, 49,2 millones para la maquinaria que se instalará y 2,2 millones en otros equipamientos. En cuanto a producto, el plan incluye 15,8 millones de euros, incluyendo 8,3 millones en I+D, 6,5 en «herramientas» y menos de un millón en «otros activos fijos».
La primera fase se alargará durante 18 meses y la segunda contará con un plazo de ejecución de otras 16 mensualidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
- El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de «Sirat» a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
- Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
- Detenidos los atracadores que robaron a punta de pistola 57.000 euros de un banco en Pazos de Borbén