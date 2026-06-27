La estrategia de más de 1.600 empresas de Pontevedra para avanzar hacia la igualdad

Desde 2019, la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) dispone de un servicio de asesoramiento y apoyo en materia de igualdad dirigido a las empresas de la provincia. A través de su Gabinete Técnico de Igualdad, la organización trabaja para impulsarla en el tejido empresarial, sensibilizar sobre la importancia de adquirir un compromiso real más allá de las obligaciones legales y difundir las iniciativas que desarrolla.

Entre sus objetivos, figura visibilizar el talento femenino y poner en valor las trayectorias profesionales de directivas gallegas e internacionales como referentes en sus respectivos sectores. Además, facilita información actualizada y basada en datos para ayudar a las empresas de la provincia de Pontevedra a tomar decisiones informadas y favorecer una mayor sensibilidad hacia los cambios necesarios para construir entornos de trabajo más igualitarios.

Desde su creación, ha llegado a 1.636 empresas de la provincia, a las que ha informado sobre sus servicios y labores de asesoramiento. En todo este tiempo, ha resuelto un total de 183 consultas. Patricia Davila Souto, técnica de Igualdad en este gabinete, destaca que se ha avanzado en materia de igualdad laboral durante los últimos años, pero «aún persisten desafíos importantes». Entre ellos, «la menor presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad», ya que, «a medida que aumenta el nivel jerárquico, disminuye la representación femenina», lo que genera desigualdades en oportunidades y retribuciones.

«Gran parte de las consultas se refieren al cumplimiento de la normativa» Patricia Davila Souto — Técnica de Igualdad del gabinete

La responsable explica que «gran parte» de las consultas que recibe el gabinete «están relacionadas con el cumplimiento de la normativa vigente», especialmente, en cuestiones como la elaboración de planes de igualdad y protocolos frente al acoso. No obstante, también existe interés por parte de las empresas en implantar medidas que favorezcan la conciliación, incorporen la perspectiva de género en su gestión y contribuyan a crear entornos laborales más inclusivos y equitativos.

Ángeles, responsable de Recursos Humanos de Perfumerías Muchas (Hogarlin), empresa con sede en Coruxo del sector de la perfumería, la cosmética y el cuidado personal con 209 personas en plantilla y una red de 40 establecimientos en Galicia, Zamora, León y Valladolid, explica que la colaboración con el Gabinete de Igualdad de la CEP les permitió contrastar y actualizar las medidas que ya tenían implantadas. Aunque la compañía contaba con protocolos internos y asesoramiento especializado, el apoyo recibido resultó útil para adaptarse a las novedades normativas y confirmar que las acciones desarrolladas estaban «bien encaminadas».

Patricia Davila Souto, técnica de Igualdad del gabinete. / Alba Villar

La responsable destaca que la igualdad es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida que debe integrarse en la cultura diaria de las organizaciones. A su juicio, no basta con disponer de planes, protocolos o documentos, sino que es necesario aplicar ese compromiso en ámbitos como la selección de personal, la promoción profesional, la formación, la conciliación y las relaciones cotidianas dentro de la empresa. Además, subraya la importancia de la sensibilización para identificar y corregir sesgos que todavía pueden generar situaciones de desigualdad.

«Aún persisten desafíos importantes, como la menor presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad» Patricia Davila Souto — Técnica de Igualdad del gabinete de la CEP

Considera que uno de los principales retos para alcanzar una igualdad real es el acompañamiento y la concienciación de todas las personas que forman parte de la organización. En este sentido, señala que el compromiso debe involucrar tanto a la dirección como a Recursos Humanos, los mandos intermedios, la representación legal de las personas trabajadoras y el conjunto de la plantilla. A su vez, defiende la necesidad de reforzar la inversión pública en formación y asesoramiento, ya que iniciativas como las impulsadas por la CEP facilitan que las empresas avancen de manera efectiva hacia entornos laborales más igualitarios.

Carmen Muñoz, responsable de Administración de TuryElectro Galicia, con sede en Porriño, valora de forma muy positiva la colaboración con el Gabinete de Igualdad de la CEP, especialmente, durante las primeras fases de implantación de las medidas de igualdad. Explica que la organización partía de cero en esta materia y que el acompañamiento recibido fue clave para conocer los pasos necesarios, desde el inicio del proceso hasta el registro definitivo del plan de igualdad, realizado el pasado año.

La responsable destaca que el principal apoyo recibido estuvo relacionado con los aspectos normativos y administrativos, más que con la sensibilización o la formación en igualdad. En este sentido, señala que una de las cuestiones que más le llamó la atención fue la elaboración del registro retributivo, ya que permitió analizar y plasmar de forma objetiva la situación salarial de la plantilla. Aunque no detectaron diferencias significativas, considera que fue un ejercicio útil para revisar aspectos que, hasta entonces, no se habían evaluado de manera formal.

Presencia femenina

Muñoz apunta que uno de los principales desafíos de su empresa está relacionado con la incorporación de mujeres a puestos técnicos, debido a la escasa presencia femenina en el sector y al reducido número de candidaturas que reciben: un currículo femenino por cada 20 masculinos. Para intentar revertir esta situación, la compañía mantiene contactos con centros formativos y busca fomentar una mayor participación de mujeres en estas profesiones. Asimismo, anima a otras empresas a aprovechar los servicios del Gabinete de Igualdad de la CEP, un recurso que considera cercano, útil y comprometido con el acompañamiento de las organizaciones durante todo el proceso.

Davila subraya que avanzar hacia la igualdad beneficia tanto a las personas trabajadoras como a las propias organizaciones, ya que favorece un mejor clima laboral y un incremento de la productividad y se refuerza su imagen social. Además, recuerda que el Gabinete de Igualdad ofrece asesoramiento gratuito a cualquier empresa de la provincia de Pontevedra, independientemente de su tamaño, sector de actividad o pertenencia a la CEP, y pone a su disposición recursos como el Observatorio de igualdad y la Guía normativa de igualdad.

Las empresas en España están obligadas a negociar, elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando cuentan con 50 o más personas trabajadoras en plantilla, cuando así lo establece el convenio colectivo de aplicación o cuando la autoridad laboral lo acuerda en un procedimiento sancionador, sustituyendo las sanciones accesorias por la implantación de dicho plan. La CEP, además, organiza anualmente un foro empresarial para poner el ojo en la importacia de fomentar la igualdad en las compañías.