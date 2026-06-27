¿Compras en Shein, Temu o AliExpress? Así funciona la nueva tasa de la UE que encarecerá los pedidos

Comprar ropa, accesorios o pequeños artículos tecnológicos en plataformas como Shein, Temu o AliExpress dejará de ser tan barato para los consumidores europeos. La Unión Europea comenzará a aplicar a partir del 1 de julio un nuevo recargo de 3 euros a los pequeños paquetes procedentes de países extracomunitarios, una medida que ya se conoce popularmente como 'tasa Shein', aunque afectará a cualquier plataforma o vendedor que envíe mercancías desde fuera de la UE. El objetivo es reforzar los controles aduaneros, combatir el fraude fiscal y equilibrar la competencia con el comercio europeo, cada vez más perjudicado por la llegada masiva de productos de bajo coste.

¿Qué es la 'tasa Shein'?

La denominada tasa Shein no es un impuesto exclusivo para esta plataforma, sino un recargo fijo de 3 euros que la Unión Europea aplicará a los pequeños envíos procedentes de terceros países como China, Reino Unido, Estados Unidos o Turquía. El nombre surge porque Shein y Temu concentran buena parte de este tipo de compras, aunque la medida también afecta a AliExpress y a cualquier otra tienda online cuyos productos se envíen desde fuera del territorio comunitario.

¿Cuándo entra en vigor?

La medida comenzará a aplicarse el 1 de julio y tendrá carácter temporal. La Comisión Europea prevé mantener este sistema hasta la entrada en vigor de la reforma integral del Código Aduanero de la Unión, prevista inicialmente para 2028, aunque el mecanismo podrá prorrogarse si dicha reforma sufre retrasos. Además, Bruselas ya ha adelantado que, a partir de noviembre, podrían incorporarse nuevos recargos destinados a cubrir los costes de gestión e inspección aduanera.

¿Cuánto habrá que pagar?

El importe será de 3 euros por cada categoría de producto, no por pedido.

Por ejemplo:

Una sudadera, un vestido y un bolso: 9 euros de recargo.

de recargo. Tres camisetas iguales: 3 euros .

. Cinco pantalones del mismo tipo: 3 euros.

El objetivo es evitar que un único pedido con productos muy diferentes eluda los costes de control aduanero.

¿Cómo saber si dos productos pertenecen a la misma categoría?

La clasificación no depende del nombre comercial del artículo, sino de su código arancelario. Para comprobarlo, será necesario revisar la ficha técnica del producto y consultar el buscador TARIC de Aduanas. Incluso el material de fabricación puede cambiar la clasificación. Una camiseta de algodón y otra de poliéster pueden pertenecer a subpartidas distintas y generar dos recargos diferentes.

¿Qué compras estarán exentas?

No se aplicará la tasa cuando el envío salga desde un almacén situado dentro de la Unión Europea. Muchas plataformas ya disponen de centros logísticos en países como España, Francia, Polonia o Alemania. En esos casos, aunque la empresa sea china, el paquete no estará sujeto al nuevo recargo siempre que el origen del envío sea comunitario. Por ello, antes de comprar, conviene comprobar desde dónde se enviará el pedido.

¿Por qué la Unión Europea crea este recargo?

Bruselas sostiene que el volumen de paquetes de bajo valor ha crecido de forma exponencial durante los últimos años. Solo en 2024, llegaron al mercado europeo más de 4.600 millones de pequeños paquetes: la inmensa mayoría, procedentes de China, lo que equivale a unos 12 millones de envíos diarios. Las instituciones europeas consideran que muchos de estos productos llegan infravalorados para reducir el pago de impuestos y dificultan los controles de seguridad, calidad y falsificaciones.

¿Qué pretende conseguir la UE?

Los objetivos principales son varios:

Reforzar los controles aduaneros.

Combatir el fraude fiscal y la infravaloración de mercancías.

Mejorar la seguridad de los productos que llegan al mercado europeo.

Reducir la competencia desleal que denuncian comerciantes y fabricantes europeos.

Financiar el aumento de inspecciones derivado del crecimiento del comercio electrónico.

¿Quién cobrará la tasa?

El consumidor no tendrá que realizar ningún trámite. El importe aparecerá integrado en el proceso de compra, igual que sucede actualmente con el IVA. Será la propia plataforma la encargada de recaudar el dinero y trasladarlo posteriormente a las autoridades competentes.

¿Afectará al precio final de las compras?

Sí. Aunque 3 euros puedan parecer una cantidad reducida, el impacto será mayor en compras de poco importe. Por ejemplo, un accesorio de 5 o 6 euros puede aumentar su precio cerca de un 50%, mientras que, en artículos más caros, el efecto será mucho menor. Los expertos consideran que esta medida podría modificar los hábitos de consumo y favorecer las compras agrupadas o los envíos desde almacenes europeos.

¿Desaparecerán las compras baratas?

No necesariamente. Las plataformas asiáticas mantienen una importante ventaja competitiva gracias a sus bajos costes de producción y a su enorme capacidad logística. Sin embargo, la nueva tasa supone un paso más dentro de la estrategia europea para controlar el crecimiento del comercio electrónico procedente de terceros países. De hecho, la Comisión Europea también estudia eliminar en el futuro otras ventajas aduaneras de las que disfrutan actualmente los envíos de bajo valor y endurecer los requisitos de seguridad y trazabilidad para los productos vendidos a través de internet. En consecuencia, comprar en Shein, Temu o AliExpress seguirá siendo posible, pero hacerlo desde fuera de la Unión Europea resultará, en la mayoría de los casos, algo más caro que hasta ahora.