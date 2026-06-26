Volkswagen estudia recortar 100.000 empleos y cerrar fábricas para ganar competitividad

Volkswagen sigue adolenciendo la crisis que afronta el sector de la automoción. El grupo germano estaría preparando un nuevo ajuste de gran alcance que podría implicar la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo adicionales y el cierre de varias plantas industriales. La estrategia, impulsada por su consejero delegado, Oliver Blume, busca hacer más competitiva a la mayor automovilística europea, según informó la revista alemana Manager Magazin, que cita que en una reunión del consejo de dirección de esta semana se contempló elevar los recortes de plantilla hasta los 100.000 trabajadores. La compañía, propietaria de marcas como Porsche y Audi, cuenta actualmente con unos 657.000 empleados en todo el mundo.

Según recoge Bloomberg, lo presentado por Blume incluye esta nueva ofensiva de reestructuración que será presentada al consejo de supervisión el próximo mes para su debate. Sin embargo, el medio reconoce que los planes de Volkswagen suelen sufrir modificaciones debido al peso de los representantes sindicales, que ocupan la mitad de los asientos de este órgano.

La hoja de ruta de Blume incluye también una reducción de 11.000 millones de euros en costes generales hasta finales de la década y el posible cierre de cuatro fábricas en Alemania. Entre los centros afectados estarían una planta de Audi en Neckarsulm y fábricas de Volkswagen en Hannover, Zwickau y Emden.

Además, el grupo estaría estudiando separar algunas plantas de componentes e incluso la propia marca Volkswagen para hacer la compañía más ligera, después de años de problemas con su rentabilidad. Un portavoz de la empresa aseguró que Volkswagen «debe afrontar un cambio profundo» y evitó pronunciarse sobre los detalles publicados por Manager Magazin.

Blume intenta reducir el tamaño de Volkswagen mientras el fabricante afronta una combinación de problemas: los aranceles estadounidenses, la debilidad persistente del mercado chino y la creciente presión competitiva en Europa por parte de rivales como BYD y Stellantis.

El grupo ya ha dado algunos pasos en esa dirección, como la venta de una participación mayoritaria de su división de motores marinos Everllence para obtener liquidez. Unos 28.000 empleados ya han aceptado abandonar Volkswagen dentro del plan anunciado para reducir 50.000 puestos de trabajo hasta 2030. Además, la compañía ha rebajado su capacidad de producción desde un objetivo cercano a 12 millones de vehículos anuales hacia una cifra más realista de unos 9 millones.

Los sindicatos reaccionaron con rapidez contra los nuevos recortes. El comité de empresa de Volkswagen y el sindicato IG Metall afirmaron que estas propuestas «inquietan a la plantilla y a las regiones donde operamos» y advirtieron de que se opondrán «con todas sus fuerzas» si salen adelante.

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Reducir empleo en Volkswagen es una tarea especialmente complicada debido al peso de los trabajadores en la estructura de poder de la compañía. Los representantes laborales ocupan la mitad de los puestos del consejo de supervisión, mientras que el estado alemán de Baja Sajonia, tradicionalmente cercano a los sindicatos, cuenta con otros dos representantes.