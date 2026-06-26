La viguesa ACSM participa en un proyecto en Grecia de más de 900 millones de euros adjudicado a su matriz Prysmian

El pasado enero Vigo concentró una de las mayores operaciones de venta de una empresa gallega. La multinacional italiana Prysmian anunció la compra de la viguesa ACSM Shipping, la empresa especializada en trabajos submarinos que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un referente europeo. La operación se valoró en 169 millones de euros y prometía el nacimiento de un proveedor integral de soluciones de cables submarinos. Una unión fruto de colaboraciones exitosas previas entre ambas firmas y que continúan con nuevos proyectos. Ahora, con uno de gran calado en Grecia. La firma viguesa participa en un proyecto de más de 900 millones de euros adjudicado a su matriz y centrado en desarrollar las interconexiones eléctricas en las islas del Dodecaneso y del Egeo Septentrional.

Prysmian anunció el pedido esta misma semana. Se trata de un contrato marco con el operador de la red eléctrica griega IPTO (Independent Power Transmission Operator) por un valor aproximado de 910 millones de euros. La compañía italiana diseñará, fabricará e instalará cables submarinos y terrestres para el «Lote B» del contrato, que comprende siete proyectos con un total de más de 900 kilómetros de cables de alta tensión en corriente alterna (HVAC). La entrega final tendrá lugar en 2033.

Para poder realizar las instalaciones entre las islas, Prysmian necesita tender los cables submarinos alcanzando profundidades de hasta 1.150 metros, que según explicaron supondrá «un nuevo récord de profundidad para cables estáticos de tres conductores de alta tensión en corriente alterna». Y según pudo saber este medio, ACSM Shipping participará con al menos uno de sus tres buques (Nautilus, Ártabro y Génesis) en las labores de survey y prospección marina de cara a esa instalación en los archipiélagos griegos, que son los más próximos a Turquía.

El «Artabro», de la viguesa ACSM Shipping, en Viana do Castelo. / ACSM

Con ello ACSM dará continuidad a sus trabajos junto a Prysmian, que de igual forma repetirá las operaciones exitosas con IPTO: ya realizó las interconexiones de las islas Cícladas (Eubea, Andros y Tinos y Siros-Lavrio), la de Creta-Ática o la de Creta-Peloponeso, donde la firma estableció el anterior récord de profundidad (aproximadamente 960 metros bajo el mar).

«Sabemos, por nuestra experiencia previa en el país, lo esencial y bien recibida que es la mejora de la infraestructura eléctrica para los residentes de las comunidades insulares», celebró Raúl Gil, vicepresidente ejecutivo de Transmisión de Prysmian, multinacional que matizó que el acuerdo marco «está sujeto a las condiciones legales habituales y a las autorizaciones reglamentarias pertinentes».

La nueva ACSM

Tras la operación de compra de Prysmian, la filial holandesa Draka Holding es la nueva socia única de la empresa olívica, mientras que Raúl Gil es el administrador en lugar de Jose Cubeiro, según recogió el Borme a mediados de marzo. Desde comienzos de este mes también figuran como apoderados Valeriano Amari, Elisa Martinelli y Carlo Soprano, todos pertenecientes a la división de Transmission de Prysmian.

La firma cuenta con unos 350 empleados y la flota, de momento, sigue siendo la misma. En estos momentos el Ártabro, el segundo buque que ACSM incorporó a su operativa (hace ya cinco años) se encuentra pasando la primera inspección quinquenal en el astillero West Sea de Viana do Castelo. El Nautilus está en la costa de Kenia y el Genesis, la adquisición realizada a finales de 2024, en el Mar del Norte.