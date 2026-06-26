Nuevas hostilidades comerciales
Trump eleva la presión sobre Europa: amenaza con aranceles del 100% a países europeos por la tasa digital
El mandatario estadounidense amenaza con un arancel del 100% sobre productos europeos como respuesta a la imposición del impuesto digital en la UE
Unas semanas después de pactar un acuerdo de paz con Irán, Donald Trump ha reavivado otra vieja guerra: la guerra comercial. El máximo responsable de la Casa Blanca ha vuelto a amenazar con aranceles del 100% sobre aquellos países europeos que apliquen el impuesto sobre servicios digitales a compañías estadounidenses.
“Que la presente declaración sirva para dejar claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a Estados Unidos de América”, ha sentenciado el dirigente estadounidense, a través de su red social Truth Social, este viernes.
Esta medida se produce semanas después de que Bruselas ratificara un acuerdo comercial con EEUU con el objetivo de poner fin a más de un año de tensiones comerciales. El presidente de EEUU también ha precisado que este arancel se aplicaría "de inmediato" y que, además, anularía cualquier acuerdo comercial pactado. Trump se ha mostrado muy crítico con los impuestos sobre los servicios digitales: no es la primera vez que el político amenaza con tomar represalias contra estos gravámenes.
Amenaza directa a España
En la Unión Europea, España es uno de los países que ya ha aplicado el impuesto desde enero de 2021, conocido como la “tasa Google” y aplica una tasa del 3% sobre los ingresos de algunos gigantes tecnológicos. “Este arancel prevalecerá sobre los acuerdos comerciales celebrados con dicho país, independientemente de que estén en vigor, firmados o no”, ha añadido. “Además, el arancel del 100% se aplicará de inmediato si siguen adelante con esta medida”.
El caso se repite para Francia, Italia, Austria, Portugal, Dinamarca y Hungría, aunque la aplicación de la normativa por parte de cada Estado Miembro oscila. En España, la normativa penaliza a aquellos gigantes tecnológicos con más de 750 millones de euros en ingresos globales, o más de 3 millones en impuestos digitales a Hacienda.
Esta medida, en la práctica, está diseñada para golpear a algunos integrantes de los llamados Siete Magníficos, las compañías más valiosas del mundo. Entre ellos, las compañías que han sido penalizadas han sido Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft. La medida castiga sobre todo a las tecnológicas que derivan ingresos de anuncios digitales, plataformas de venta, o a través de la monetización de datos personales.
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Fuente: El Periódico
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