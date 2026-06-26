SAIC ocupará 426.000 metros cuadrados y generará un millar de empleos en su planta de ensamblaje y logística en Ferrol

La Xunta anunció en el DOG la exposición pública del proyecto y el estudio de impacto ambiental (EIA) de la factoría del grupo chino SAIC en el puerto exterior de Ferrol. Una inversión que será exactamente de 196,9 millones de euros y que se dividirá en dos fases, ocupando 426.000 metros cuadrados y generando casi tantos empleos en la parte de producción como en logística: 540 y 460 trabajos, respectivamente. Un anuncio que llega después de que ayer se conociese que Amper se mudará al puerto exterior de A Coruña para dejar su sitio a esta fábrica de coches eléctricos e híbridos de MG.

El proyecto está definido como «SAIC EU BASE PROJECT», es decir, el proyecto para la base en la Unión Europea de SAIC. Según recoge el DOG, «se diseñará conforme los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y control interno ya implantados por el grupo, garantizando elevados niveles de fiabilidad operativa, seguridad laboral y desempeño ambiental».

El diario oficial apunta a «un impacto relevante en el ámbito socioeconómico» y lo califica de «apuesta estratégica por el desarrollo de capacidades industriales en el sector de la automoción en Galicia». Además, reconoce que la implantación será progresiva, desde ese primero centro de ensamblaje de coches despiezados, y recuerda la fabricación de componentes e implantación de industrias auxiliares en As Pontes.

En materia de empleo, creará 1.000 puestos directos dentro de los 2.000 anunciados en un primer momento, concretando que 460 estarán relacionados con las operaciones logísticas y 540 con las productivas.

Estructura de la planta

La planta industrial se proyecta con una superficie total construida de 100.541 m². En la Fase I se incluyen las principales áreas operativas y de soporte, como el Centro Workshop (General Assembly Shop), destinado a la recepción de piezas, almacenamiento y ensamblaje de vehículos; las oficinas principales distribuidas en dos plantas; la garita de control de accesos; una edificación específica para el almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos; un circuito de pruebas exterior para la verificación del correcto funcionamiento de los vehículos; y el área de almacenaje exterior de vehículos terminados.

En la Fase II se contempla la ampliación de capacidades, principalmente de almacenaje para el acopio de mercancías y piezas destinadas a producción, así como la expansión del Centro Workshop para integrarse con estas nuevas áreas logísticas. También se amplía el almacenamiento exterior de vehículos terminados.

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Amper

Y como ya se barajaba en un primer momento, el proyecto de SAIC desplaza el de Amper, que había anunciado una planta de integración de infraestructuras de eólica marina que ahora se trasladará al puerto exterior de A Coruña, según anunció este jueves el consejero delegado de Amper, Enrique López, durante su intervención en el seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander.