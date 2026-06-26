El precio medio de los coches nuevos crece el triple que la inflación y escala en Galicia hasta los 24.500 euros

El mercado del automóvil lleva años inmerso en una constante y profunda transformación, ya sea por el cambio en la normativa de emisiones —la polémica WLTP, siglas en inglés de Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros—, la penalización a los modelos diésel, la descarbonización o la introducción masiva de competidores chinos. Lo que no está mudando es el incremento de precio de los coches recién matriculados, los mismos que en el no tan lejano año precovid (2019) se pagaban en Galicia, de media, a poco más de 18.000 euros. Fueron tiempos: el pasado mes de mayo, de acuerdo a los datos oficiales de la Agencia Tributaria, el precio medió en la comunidad los 24.500 euros exactos, un 6,6% más que en enero. Equivale a un avance de más de tres veces la inflación. Es más: por el mismo importe que a día de hoy hay que pagar por un modelo a gasolina, hace apenas diez años podías permitirte dos.

La culpa procede de varios frentes. El principal, la cotización de los modelos de combustión alternativa o cero emisiones, que la Agencia Tributaria clasifica bajo el epígrafe «otros» y que engloba tanto a híbridos con motor de combustión, híbridos enchufables o 100% eléctricos. Su precio rebasó el mes pasado los 30.120 euros en la comunidad, un 20% más que hace un año pese a la mayor oferta disponible por la irrupción progresiva de marcas como BYD, MG —la marca de SAIC Motor, que levantará una planta de ensamblaje en Ferrol—, Jaecoo o Leapmotor.

Los modelos diésel, por contra, siguen rebajando su precio a toda velocidad: 17.147 euros de media, frente a los más de 20.100 euros que costaban hace un año. Eso sí, son absoluta minoría, con el 15% de todas las matriculaciones anotadas en mayo. Los que contienen el coste son los vehículos a gasolina, que llegaron a cotizar a 25.000 euros y se sitúan ahora en el rango de los 24.700 euros, prácticamente sin cambios.

Impuesto

Lo positivo de este escenario, aunque la edad media del parque de coches en Galicia continúa cerca de los 17 años, es que la mayor parte de las nuevas matriculaciones están exentas del pago del impuesto de matriculación, que solo es obligatorio para los modelos con emisiones superiores a los 120 gramos de CO2 por kilómetro. De los más de 17.000 coches anotados por la Agencia Tributaria en la comunidad desde enero, el 63% no tuvieron que abonar esta tasa. Y este es el motivo por el que la recaudación para el Estado desciende, hasta los casi 9 millones de euros en los cinco primeros meses del ejercicio en curso. En 2025, pese a que las ventas habían sido inferiores, los ingresos por este impuesto superaron los 9,65 millones de euros, dado que el 45% de los vehículos matriculados sí superaban esos 120 gramos de CO2 en emisiones.

El impuesto de matriculación es progresivo: los clasificados bajo el epígrafe 1 (los exentos), los que computan emisiones de entre 120 y 160 gramos/km (epígrafe 2), entre 160 y 200 (epígrafe 3) y los que superan esos 200 gramos. Para estos últimos, por ejemplo, el impuesto de matriculación supuso en mayo el pago de 5.787 euros por coche: cada unidad de este tipo, de gran cilindrada y combustión, costó a sus propietarios una media de 45.526 euros.