Inteligencia artificial para reforzar la eficiencia en la edición impresa

La edición impresa sigue teniendo un papel relevante en la actividad de muchos medios, incluso en un contexto en el que la producción periodística nace cada vez más en entornos digitales. Las redacciones trabajan primero para la web, actualizan contenidos durante todo el día y adaptan después parte de ese trabajo a otros soportes, formatos y necesidades editoriales.

En una cabecera como SPORT, acostumbrada a convivir con ritmos informativos intensos, actualidad deportiva en permanente movimiento y una oferta de contenidos cada vez más diversa, esa convivencia entre lo digital y lo impreso exige procesos bien coordinados. La versión en papel requiere selección, jerarquía, ajuste y composición, manteniendo siempre la identidad editorial del medio y la calidad final del producto.

En este contexto se enmarca ESCRIBA, un proyecto desarrollado por Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U., editora de SPORT, orientado a explorar cómo la inteligencia artificial puede apoyar determinadas tareas vinculadas a la composición de la versión impresa. La iniciativa cuenta con financiación pública dentro de las ayudas para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de los medios de comunicación.

El reto de conectar lo digital y lo impreso

La transformación digital ha cambiado la forma en que se produce la información. Las noticias se publican, actualizan y enriquecen a lo largo del día en el entorno digital, mientras que la edición impresa exige una organización posterior de los contenidos bajo criterios de selección, diseño, espacio y cierre.

Ese proceso requiere una coordinación precisa. No se trata únicamente de trasladar textos de un soporte a otro, sino de adaptar contenidos a una lógica distinta: una página impresa tiene límites físicos, una jerarquía visual concreta y unas exigencias de composición que condicionan la forma en que se presenta la información.

En el caso de SPORT, este reto se combina con la propia naturaleza de una redacción deportiva, donde la actualidad puede cambiar rápidamente y donde conviven noticias de última hora, análisis, entrevistas, previas, crónicas, contenidos de servicio y piezas de contexto. La edición impresa debe ordenar ese flujo y convertirlo en un producto cerrado, coherente y reconocible para el lector.

Una ayuda para la composición de la versión impresa

ESCRIBA se plantea como una iniciativa para analizar y desarrollar formas de asistencia inteligente aplicadas al proceso de composición de la edición impresa. Su objetivo es contribuir a que determinadas tareas de preparación, ajuste y organización puedan realizarse de forma más eficiente, siempre dentro del criterio editorial de SPORT.

El proyecto se centra en la relación entre los contenidos procedentes del entorno digital y su adaptación posterior al papel. En ese recorrido intervienen decisiones de selección, distribución, ajuste de piezas y adecuación al diseño final de la página. La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar parte de ese proceso, facilitar propuestas de trabajo y reducir fricciones operativas en tareas que requieren precisión y tiempo.

La finalidad no es alterar la identidad del producto impreso, sino reforzar el proceso que permite construirlo. La edición en papel mantiene sus exigencias propias: equilibrio visual, jerarquía informativa, coherencia de estilos y control editorial. ESCRIBA se sitúa en ese marco, como una herramienta de apoyo al trabajo profesional que acompaña el proceso sin desplazar la responsabilidad de quienes lo supervisan.

El criterio profesional como referencia

La composición de una edición impresa no es una tarea puramente mecánica. Implica decisiones editoriales, conocimiento del medio, sensibilidad visual y comprensión de la importancia relativa de cada contenido. Por eso, cualquier aplicación de inteligencia artificial en este ámbito debe funcionar como apoyo a los equipos responsables del cierre y la edición.

En ESCRIBA, la tecnología se entiende como una asistencia para facilitar tareas concretas dentro de un proceso guiado por profesionales. Puede ayudar a preparar alternativas, ordenar materiales o favorecer ajustes dentro de los parámetros editoriales definidos, pero el resultado final depende del criterio de quienes conocen la publicación, sus prioridades y su forma de dirigirse a los lectores.

Este enfoque permite combinar eficiencia y control. La inteligencia artificial aporta capacidad de apoyo en fases del proceso que pueden beneficiarse de una mayor automatización asistida, mientras que la supervisión humana garantiza que cada decisión mantenga la coherencia informativa, gráfica y editorial de SPORT.

Una iniciativa vinculada a ayudas públicas

ESCRIBA forma parte de las actuaciones impulsadas al amparo de las ayudas para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de los medios de comunicación. Esta línea de financiación pública está dirigida a proyectos de desarrollo experimental que apliquen inteligencia artificial para mejorar procesos, reforzar la competitividad y favorecer la transformación tecnológica del sector.

En el caso de SPORT, el proyecto permite profundizar en una cuestión especialmente relevante para los medios con edición impresa: cómo mejorar la conexión entre los contenidos digitales y el proceso de composición del papel, manteniendo la calidad editorial y reduciendo cargas operativas en fases de trabajo intensivas.

La ayuda contribuye a impulsar una iniciativa que requiere análisis, coordinación, validación y una evaluación cuidadosa de su utilidad dentro del flujo real de producción. Su valor está precisamente en explorar una aplicación concreta de la inteligencia artificial en una parte de la cadena editorial donde la eficiencia y la precisión resultan especialmente importantes.

Innovación al servicio del cierre editorial

El cierre de una edición impresa exige tomar decisiones con tiempos ajustados. Hay que ordenar contenidos, resolver espacios, respetar prioridades editoriales y asegurar que el producto final conserve la identidad del medio. En una cabecera como SPORT, ese proceso se desarrolla además en un contexto de actualidad viva, donde los acontecimientos pueden modificar la jerarquía informativa hasta fases avanzadas del día.

ESCRIBA aborda ese desafío desde una perspectiva práctica. La inteligencia artificial se incorpora como una vía para apoyar la composición de la versión impresa y facilitar el trabajo de quienes intervienen en ese proceso. No se presenta como una tecnología aislada, sino como una herramienta al servicio de una necesidad concreta: hacer más eficiente la preparación del papel a partir de contenidos nacidos en el entorno digital.

Noticias relacionadas

Con este proyecto, SPORT avanza en la aplicación responsable de inteligencia artificial a sus procesos editoriales. ESCRIBA permite explorar nuevas formas de apoyo a la edición impresa, con una orientación clara: mejorar la organización del trabajo, complementar la labor de los profesionales y mantener el control editorial como elemento central del resultado final.

Proyecto financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

ESCRIBA: Proceso de Automaquetación de la versión impresa asistido por Inteligencia Artificial.

Expediente: TSI-100140-2025-0002

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

ESCRIBA - Proyecto financiado por la Unión Europea / Sport

Fuente: Sport