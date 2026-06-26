«Enchidos de morriña» por la vieja Pescanova
El tradicional encuentro de jubilados de la histórica reunió a más de 100 personas en el restaurante del Círculo de Empresarios
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Una tripulación incombustible. Como cada año, jubilados de la antigua Pescanova se reunieron en Vigo para revivir la prodigiosa época de la histórica factoría con sede en Chapela (Redondela).
A la comida de este viernes, celebrada en el restaurante del Círculo de Empresarios de Galicia, asistieron 106 personas, de los cuales, doce mayores de 80 años recibieron una placa conmemorativa.
También hubo un reconocimiento implícito para los promotores del grupo autodenominado A Morriña de Pescanova porque sin ellos, ninguno de estos encuentros hubiera sido posible: Gregorio Baudot, José Ramón Álvarez Valdés y Ángel García-Paz.
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