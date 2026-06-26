«Enchidos de morriña» por la vieja Pescanova

Una tripulación incombustible. Como cada año, jubilados de la antigua Pescanova se reunieron en Vigo para revivir la prodigiosa época de la histórica factoría con sede en Chapela (Redondela).

A la comida de este viernes, celebrada en el restaurante del Círculo de Empresarios de Galicia, asistieron 106 personas, de los cuales, doce mayores de 80 años recibieron una placa conmemorativa.

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Ángel García Paz, Gregorio Baudot y José Ramón Álvarez Valdés, promotores del tradicional encuentro de jubilados de Pescanova. / Alba Villar

También hubo un reconocimiento implícito para los promotores del grupo autodenominado A Morriña de Pescanova porque sin ellos, ninguno de estos encuentros hubiera sido posible: Gregorio Baudot, José Ramón Álvarez Valdés y Ángel García-Paz.