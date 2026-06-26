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«Enchidos de morriña» por la vieja Pescanova

El tradicional encuentro de jubilados de la histórica reunió a más de 100 personas en el restaurante del Círculo de Empresarios

Encuentro de los de A Morriña de Pescanova en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Encuentro de los de A Morriña de Pescanova en el Círculo de Empresarios de Galicia. / Alba Villar

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R. V.

Una tripulación incombustible. Como cada año, jubilados de la antigua Pescanova se reunieron en Vigo para revivir la prodigiosa época de la histórica factoría con sede en Chapela (Redondela).

A la comida de este viernes, celebrada en el restaurante del Círculo de Empresarios de Galicia, asistieron 106 personas, de los cuales, doce mayores de 80 años recibieron una placa conmemorativa.

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Ángel García Paz, Gregorio Baudot y José Ramón Álvarez Valdés, promotores del tradicional encuentro de jubilados de Pescanova. / Alba Villar

También hubo un reconocimiento implícito para los promotores del grupo autodenominado A Morriña de Pescanova porque sin ellos, ninguno de estos encuentros hubiera sido posible: Gregorio Baudot, José Ramón Álvarez Valdés y Ángel García-Paz.

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