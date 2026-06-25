Varadas de buques y problemas técnicos en Brasil rebajan la facturación de Naviera Elcano a 700 millones de dólares

La compañía marítima Naviera Elcano, participada mayoritariamente por la viguesa Grupo Nosa Terra 21, ha remitido al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) sus cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, en el que anotó ingresos netos por fletamento de buques por importe de 700,2 millones de dólares, que es la moneda funcional del grupo. Es un importe inferior al del año anterior, cuando notificó ingresos por 915,2 millones de dólares. El resultado neto, como consta en la documentación remitida a los inversores, fue negativo en 34,9 millones, frente a las pérdidas de 12 millones de 2024.

En el hecho relevante remitido al MARF, Elcano expuso los factores que explican estas cifras. En primera instancia, hubo un impacto negativo por las diferencias negativas de cambio, sobre todo por la «conversión de las deudas» denominadas en euros. En la vertiente operativa, cuatro de los barcos de su flota fueron sometidos a las paradas técnicas (o varadas) previstas. «Estos periodos de paralización repercuten en una reducción de los márgenes y ebitda en el ejercicio en que se llevan a cabo debido a que durante dichos periodos los buques que pasan su varada no generan ingresos, pero mantienen sus costes operativos», indica la compañía. Además, el mercado spot de transporte de gas natural licuado en 2025 cotizó en mínimos históricos.

Por otra parte, Naviera Elcano se vio afectada por los problemas técnicos en las terminales de descarga de dos de sus principales clientes, en Brasil, «que provocó que durante prácticamente 8 meses los cinco buques vinculados a estos contratos a largo plazo tuviesen un mayor número de días de retrasos en los tiempos de descarga». Esta situación ya se ha reconducido a día de hoy.

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Elcano informó el pasado octubre también al MARF de la firma del contrato para la construcción de un nuevo buque de transporte de gas licuado de petróleo (LPG) de 7.500 metros cúbicos de capacidad, que se suma a la adquisición en enero de 2025 de un mercante de segunda mano y rebautizado como Castillo de Santa María. El barco de nueva construcción le será entregado en 2027.