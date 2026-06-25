Stellantis Vigo recupera la actividad tras perder la producción de medio millar de vehículos
La factoría estuvo sin suministro a internet entre las 9.30 y pasadas las 15.00 horas
Stellantis Vigo recupera la actividad. Un problema con el suministro de internet dejó a Balaídos prácticamente paralizada desde las 9.30 y hasta pasadas las 15.00 horas de este jueves, lo que llevó a la dirección a constituir un gabinete de crisis. La factoría se quedó sin producir más de medio millar de vehículos.
Aunque el turno de mañana comenzó con normalidad, un problema ajeno a la compañía paró las máquinas. Sin suministro de internet, clave en esta época de industria 4.0 y el internet de las cosas, Balaídos tuvo que dejar de ensamblar las furgonetas K9 en el Sistema 2 y los todocamino Peugeot 2008 en el Sistema 1.
El problema persistió durante toda la mañana y se alargó hasta pasadas las 15.00 horas, momento en el que el suministro volvió a la normalidad. Para entonces, la empresa ya había dejado de producir aproximadamente un centenar de vehículos la hora. Fueron aproximadamente unos 550 coches y furgonetas menos.
Durante el parón, faltaba información vital para seguir montando vehículos y el personal de oficinas o ingeniería tampoco podía operar. De hecho, algunos tuvieron que usar sus propios móviles como puntos rúter para dotar a sus ordenadores de conexión.
El problema fue ajeno a la empresa y desde un primer momento se descartó que pudiese ser a consecuencia de un ciberataque.
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