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Stellantis Vigo recupera la actividad tras perder la producción de medio millar de vehículos

La factoría estuvo sin suministro a internet entre las 9.30 y pasadas las 15.00 horas

Línea de ensamblaje de furgonetas en Stellantis Vigo. CADENA DE MONTAJE. AUTOMOCION. FABRICA. PLANTA

Línea de ensamblaje de furgonetas en Stellantis Vigo. CADENA DE MONTAJE. AUTOMOCION. FABRICA. PLANTA / Stellantis

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Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Stellantis Vigo recupera la actividad. Un problema con el suministro de internet dejó a Balaídos prácticamente paralizada desde las 9.30 y hasta pasadas las 15.00 horas de este jueves, lo que llevó a la dirección a constituir un gabinete de crisis. La factoría se quedó sin producir más de medio millar de vehículos.

Aunque el turno de mañana comenzó con normalidad, un problema ajeno a la compañía paró las máquinas. Sin suministro de internet, clave en esta época de industria 4.0 y el internet de las cosas, Balaídos tuvo que dejar de ensamblar las furgonetas K9 en el Sistema 2 y los todocamino Peugeot 2008 en el Sistema 1.

El problema persistió durante toda la mañana y se alargó hasta pasadas las 15.00 horas, momento en el que el suministro volvió a la normalidad. Para entonces, la empresa ya había dejado de producir aproximadamente un centenar de vehículos la hora. Fueron aproximadamente unos 550 coches y furgonetas menos.

Durante el parón, faltaba información vital para seguir montando vehículos y el personal de oficinas o ingeniería tampoco podía operar. De hecho, algunos tuvieron que usar sus propios móviles como puntos rúter para dotar a sus ordenadores de conexión.

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El problema fue ajeno a la empresa y desde un primer momento se descartó que pudiese ser a consecuencia de un ciberataque.

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