Recortes
Stellantis plantea un ERE para 175 personas en Madrid y reduce objetivos de producción
Negocia un plan de bajas incentivadas y avanza una producción a cierre de año de 45.605 vehículos, la mitad que en 2025
A finales del pasado año la dirección de Stellantis Villaverde (Madrid) trasladó a la plantilla que la producción prevista para 2026 sería de unos 53.500 vehículos, lo que suponía un 43% menos respecto a los 93.885 con los que remató el curso. La disminución, que se achacaba a proyecciones de ventas, dejaría a planta produciendo en un año lo mismo que la de Vigo en un buen mes, pero, desde entonces, la situación ha cambiado mucho. Por un lado, porque se acordó que allí se ensamblarían vehículos de la china Leapmotor, que pasaría a tener la propiedad de la planta; por otro, por un nuevo recorte de la producción prevista y el planteamiento de un ERE para 175 personas.
Según trasladó la dirección a la plantilla, el número de Citroën C4 y C4X que saldrán de la fábrica este año será de 45.605 vehículos, un 51% menos que en 2025. Pero, además, también se estima una cantidad todavía más pequeña para el siguiente curso, el de 2027, con entre 35.000 y 41.000 vehículos.
Las cifras fueron trasladadas al comité durante una reunión en la que la empresa planteó la necesidad de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Para el primer caso, la empresa plantea 175 salidas y, como se hace en el resto de centros, abrirá un plan de bajas incentivadas.
En el segundo caso, la dirección de Villaverde plantea la suspensión de 98 jornadas laborables a comenzar ya en agosto y hasta final de año, con el objetivo de adecuarse a ese recorte de la producción.
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