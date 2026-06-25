El sector del textil gallego creará un «hub» de innovación itinerante

Galicia presumirá de una Business Factory Textil. Es uno de los proyectos clave que tiene entre manos la Confederación de Industrias Textiles de Galicia (Cointega), es decir, el Clúster Gallego Textil-Moda. Así lo anunció su presidente, Javier Guerra, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP). Será itinerante, según avanzó Diego Piñeiro, director del área de Innovación y Transformación Digital de la entidad, y tendrá como objetivo captar talento, impulsar nuevos proyectos empresariales y favorecer el crecimiento de las compañías del sector de forma transversal.

Este «hub», sin fecha todavía para su puesta en marcha, forma parte de la estrategia del clúster para reforzar la posición de Galicia como referente europeo en este gremio a través de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y el fortalecimiento industrial. El primer paso será la organización de un «bootcamp» de innovación. La propuesta busca atraer a emprendedores vinculados al sector, especialmente a aquellos profesionales que desarrollan su actividad fuera de Galicia. El programa combinará formación de máximo nivel con actividades destinadas a mostrar las capacidades tecnológicas y empresariales de la comunidad.

La intención es animar a profesionales locales y a aquellos que se han ido de Galicia para que puedan regresar y emprender o incorporarse a empresas ya existentes, lo que permitirá caminar hacia el relevo generacional en la industria textil gallega, que, como tantos sectores, acusa la falta de mano de obra. Los participantes que decidan continuar desarrollando sus proyectos en la comunidad podrán incorporarse posteriormente a la Business Factory Textil, que ofrecerá un programa de incubación dirigido a jóvenes emprendedores que quieran desarrollar iniciativas relacionadas con la moda y necesiten apoyo para sus propuestas.

Esta línea permitirá a los emprendedores analizar la viabilidad de sus iniciativas antes de dar el salto al mercado y aprovechar el acompañamiento especializado que ofrecerá el ecosistema impulsado por Cointega, que agrupa a más de 60 compañías. La segunda vía estará orientada a la aceleración y al desarrollo de pruebas de concepto. En este caso, se dirigirá a empresas o emprendedores que ya dispongan de un producto o solución validada y quieran comprobar su aplicación práctica en compañías del sector. El objetivo será facilitar el contacto con grandes firmas para evaluar el potencial de estas propuestas y favorecer su implantación.

Una vez superadas esas fases, la Business Factory Textil, que se moverá por diferentes puntos de Galicia, ya que no se prevé que tenga sede fija, contempla una etapa de consolidación orientada al crecimiento empresarial. Piñeiro explicó que la idea es facilitar herramientas que permitan escalar proyectos y abordar procesos de expansión. Entre las fórmulas estudiadas, figura la creación de un club de inversión que pueda respaldar a las empresas en sus planes de crecimiento y apertura a nuevos mercados. En este sentido, Guerra puso en valor la colaboración de Cointega con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

El diseño de la Business Factory Textil se ha realizado tras varios meses de trabajo y consultas con distintos agentes: no solo con empresas de textil y moda, sino también con tecnológicas, representantes del ámbito «contract» y profesionales vinculados a la experiencia de cliente para identificar retos comunes y necesidades compartidas. Además, la entidad ha analizado los principales «hubs» de innovación del mundo para identificar modelos de referencia y estudiar qué elementos podrían adaptarse a la realidad gallega. Se trata de un proyecto a medio y largo plazo que se está desarrollando con la Administración y las empresas del sector.

En la rueda de prensa, los representantes de Cointega presentaron las principales líneas de la hoja de ruta estratégica que marcará el futuro del sector textil gallego, centrado en la apuesta por el producto de proximidad, la creación de un Plan director y la organización de eventos para promover contactos, como el congreso «Hilos de futuro», que se celebrará a finales de octubre. Se elaborará un Mapa de capacidades industriales del textil de Galicia, el cual se actualizará continuamente, y se situará en el centro de la estrategia el uso de la inteligencia artificial como herramienta clave para optimizar los procesos industriales y fortalecer la internacionalización.

Cointega también favorecerá la modernización de talleres y plantas productivas, el relevo generacional en los oficios técnicos y la adaptación al futuro Pasaporte Digital de Producto con el reto de garantizar la competitividad y el liderazgo del textil gallego en los próximos años. En la rueda de prensa, también participaron el secretario general de Cointega, Alberto Rocha; y el vicepresidente de esta entidad y presidente de la Asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo, Ourense y Pontevedra (Aipclop), Carlos López Loureiro, que animó a las empresas del gremio a sumarse al clúster para que sus reivindicaciones sean más potentes.